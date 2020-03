Mujeres nel Teatro lunedì 9 marzo al Teatro San Genesio

Dalla ricchissima e molteplice realtà di Mujeres nel Cinema nasce Mujeres nel Teatro, una chiamata collettiva per tutte le lavoratrici del settore. Il coordinamento presenta il primo incontro nazionale che si terrà lunedì 9 marzo al Teatro San Genesio, dalle ore 16 alle ore 19:30, in via Podgora 1 a Roma.

Mujeres nel Teatro si propone di rispondere alla necessità di costruire insieme un percorso che sostenga, pratichi e persegua le pari opportunità e assicuri tra gli obiettivi quello di valorizzare il talento e l’esperienza di tutte le professioniste che operano nelle numerose attività sceniche. Auspichiamo la creazione di un gruppo nazionale di artigiane, artiste, operatrici culturali, tecniche del palco, registe, drammaturghe, pedagoghe, attrici, designer luci, foniche, elettriciste, direttrici, adette stampa, costumiste, scenografe, fotografe di scena, danzatrici, performer, critiche e giornaliste, produttrici, distributrici, legali, che possano coniugare competenze e determinazione per condividere un percorso di cambiamento culturale, creativo e politico.

Mujeres nel Teatro vuole essere una realtà tesa a creare occasioni di lavoro, progetti condivisi, confronto reciproco, tavoli tematici, collaborazioni, ricerca di fondi, di spazi, di strategie distributive, sottogruppi regionali.

L’incontro, si aprirà con un omaggio a Leena Ben Mhenni, blogger attivista tunisina da poco scomparsa. Proseguirà la presentazione del direttivo Mujeres nel Cinema e del direttivo Teatro, l’introduzione delle linee guida e delle progettualità, la lettura del manifesto, l’apertura del gruppo facebook, gli interventi di tutte coloro che vorranno lanciare proposte, riflessioni, aprire un confronto. Ringraziamo le numerose mujeres che hanno tempestivamente confermato la loro partecipazione.

Ingresso gratuito.

Tingiamoci di viola, invertiamo la rotta.

Il direttivo Mujeres nel Teatro.

Alessandra Della Guardia, Marzia Ercolani, Sara Palma.

MUJERES NEL TEATRO

Primo Incontro

9 marzo dalle 16 alle 19:30

Teatro San Genesio- Roma

Teatro San Genesio_ Via Podgora,1 (Prati)

Come raggiungere il teatro:

In autobus: con le linee ATAC 30, 280, 495, 490, 628, 180

In metropolitana: da Termini con la Metro A Fermata Lepanto, poi 700 metri a piedi.

Per chi si sposta con mezzi privati, nei dintorni del teatro la sosta è libera dopo le 19.00.