Municipio III, festival ‘Una Settimana Del Genere’

Roma – Dal 21 al 29 novembre si svolgera’ ‘Una settimana del genere’, il Festival delle donne, dei diritti e delle differenze promosso dal III Municipio di Roma presso la neo istituita Casa dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano. Una serie di incontri, dibattiti e discussioni dedicati alle questioni di genere con alcune delle personalita’ piu’ significative del panorama romano ed italiano, tra cui Michela Murgia e Rossella Muroni tra le altre e con la partecipazione delle realta’ femministe e del sociale della citta’ e del territorio. “Un fitto calendario di eventi che spazia dai temi della violenza maschile sulle donne al rapporto sempre piu’ stretto tra femminismo e ambientalismo, fino all’omofobia nella cornice della Casa dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano dove, negli stessi giorni, sara’ allestita anche la mostra fotografica ‘Un mondo senza donne’ di Alessandro Scotti, nell’ambito del progetto ‘Respect. Stop Violence against women’ realizzata dal Censis con il contributo del Dpo della Presidenza del Consiglio dei ministri”, precisa Giovanni Caudo, presidente del III Municipio in una nota. “Il Festival e’ il nostro modo per prendere parola in una citta’ in cui gli spazi delle donne sono sotto attacco e celebrare – attraverso la discussione e il coinvolgimento – il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, conclude Claudia Pratelli, assessora alla Scuola e alle Pari opportunita’ del III Municipio.