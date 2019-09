Municipio X, al Porto turistico ultimo week end con Un mare di Sport

Roma – Ultimo appuntamento con “Un mare di Sport”, la manifestazione patrocinata dal Municipio X che da luglio consente, gratuitamente, di misurarsi con alcuni sport e di assistere a performance di atleti campioni nelle loro discipline.

La location è quella del Porto Turistico di Roma che da luglio ad oggi, ogni week end, si è trasformato in un grande centro sportivo aperto a tutti.

Al progetto, realizzato dall’agenzia Gruppo Matches, hanno aderito Fidal e il Comitato Regionale Fidal Lazio.

Ed è stato un successo per presenze e per partecipazione di campioni nazionali; in particolare, ad attirare l’attenzione di ragazzi e adulti sono state le discipline del pattinaggio (evento al quale ha presenziato la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo)e della scherma. Successo anche per il ping pong e la scherma.

Per questo ultimo week end di settembre, protagonista sarà l’Atletica.

Sabato 28 settembre dalle ore 16,30 alle 18,30 tutti invitati al Porto di Roma, dove saranno ospiti i neo Campioni regionali Cadetti e Allievi che interagiranno con gli appassionati di tutte le età che saranno presenti, raccontando, con dimostrazioni pratiche, tutte le discipline dell’atletica.