Musei Civici, gli appuntamenti digitali dal 13 al 19 aprile

Roma – Nell’ambito della campagna #iorestoacasa, prosegue l’offerta culturale su web e social di Roma Capitale con una nuova settimana del programma #laculturaincasa. Di seguito gli appuntamenti digital promossi dall’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nei Musei Civici dal 13 al 19 aprile. Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa.

Settimana digital all’insegna di molte novità sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina. Oltre ai consueti percorsi tematici, per andare alla scoperta delle opere dei Musei in Comune e dei monumenti cittadini grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi, saranno a disposizione degli utenti molte storie inedite arricchite da altrettanti curiosi aneddoti. Tra queste storie ci sono sicuramente quelle relative al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, al centro di un nuovo progetto divulgativo dedicato al racconto, attraverso podcast audio, della vita dello scultore piemontese e della ricca collezione di sue opere esposte nel museo.

Radio Canonica inizierà le sue trasmissioni durante la settimana con una prima puntata dedicata all’infanzia del giovane Pietro nella città di Torino.Altri due appuntamenti settimanali da non perdere condurranno poi virtualmente ai Musei di Villa Torlonia, per ascoltare la voce di Giulia Mafai, figlia di Mario Mafai e Antonietta Raphael, due artisti ampiamenti rappresentati nel Museo della Scuola Romana; e ai Musei Capitolini, per il primo appuntamento di un nuovo racconto a puntate che affronterà la storia del complesso museale pubblico più antico del mondo.

Le narrazioni proseguiranno anche all’interno delle rubriche già attive come #ilmuseoincasa, ad esempio, che tornerà con una terza puntata interamente dedicata alla Centrale Montemartini, a cura di Serena Guglielmi e con un appuntamento dalla Galleria d’Arte Moderna dove Daniela Vasta racconterà gli esperimenti fotografici di Moholy-Nagy. A fare da contraltare, ancora dalla Centrale Montemartini, la rubrica #lemostreincasa che, in questo secondo appuntamento, accompagnerà di nuovo i visitatori all’interno dell’esposizione I Colori degli Etruschi per scoprire, attraverso il racconto del curatore Leonardo Bochicchio una serie di lastre dedicate alle imprese dell’eroe greco Eracle. Tra le conferme della settimana, il nuovo appuntamento con il progetto #conNoilungoleMura, il racconto a puntate dedicato al racconto e alla riscoperta delle Mura Aureliane attraverso brevi video diffusi sulla pagina facebook del Museo. In questa puntata dal titolo Riposare sugli allori si parlerà ancora di Porta Flaminia e della sua storia.

E poi ancora la rubrica#GiocaconiCapitolini ch e lunedì 13 tornerà con una edizione del trovaledifferenze tra due immagini apparentemente identiche di un’altra opera presente nel complesso museale; la nuova conferenza live dei Martedì da Traiano, in programma sulla piattaforma Zoom martedì 14 dalle 16.30 e dedicata alla distribuzione delle tipologie architettoniche nell’ambito dell’Impero (le info e i codici per partecipare sono disponibili sul sito www.mercatiditraiano.it e sui social).

Appuntamento fisso settimanale è ormai quello con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate. Mercoledì 15 sarà la volta della nuova puntata di Astri in Comune, Favole celesti nei musei di Roma che racconterà alcuni dei più potenti miti del firmamento come Perseo, Ercole e Esculapio, rintracciandoli nelle opere dei Musei Civici mentre venerdì 17 invece, tutti ad ascoltare la nuova puntata de Il cielo dal balcone dal titolo Il leone e il Cancro con la voce degli astronomi che ci guiderà lungo un tratto del cammino del Sole attraverso le due costellazioni.