Musei in Musica, spostati alcuni eventi per sabato 14 causa maltempo

Roma – Come previsto dall’ordinanza sindacale n. 234 del 12 dicembre 2019, emessa per condizioni meteorologiche avverse, è stata disposta la chiusura al pubblico dal 13 al 15 dicembre dei Musei di Villa Torlonia, Museo Carlo Bilotti, Museo Canonica, Villa di Massenzio e dell’Area Archeologica del Circo Massimo e del Teatro di Marcello. Come disposto dall’Ordinanza, la riapertura sarà subordinata al ripristino delle normali condizioni di stabilità del patrimonio arboreo.

Gli spettacoli in programma al Musei di Villa Torlonia, Museo Pietro Canonica, Museo Carlo Bilotti Musei in Musica, sabato 14 dicembre 20.00 alle 02.00, saranno spostati in altri musei.

Il concerto Vive la vie con Le Cardamomò (Antonia Harper, Marta Vitalini, Gioia Di Biagio, Ivan Radicioni) a cura dell’Associazione Culturale ZIP_Zone di Intersezione Positiva è spostato dal Museo Carlo Bilotti ai Mercati di Traiano alle ore 20.30, 21.30 e 23. Il concerto Sefard. Jazz tra le sponde del Mediterraneo con Gabriele Coen, sax e clarinetto, Mario Rivera, basso elettrico e Alessandro Gwis, tastiere, a cura di Accademia Italiana del Flauto è spostato dal Casino Nobile di Villa Torlonia al Museo Civico di Zoologia nella sala delle balene ore 20.30, 21.30 e 22.30. Lo spettacolo Athene Noctua (La civetta di Giovanni Pascoli), a cura di O Thiasos Associazione Culturale, con Camilla dell’Agnola viola, Daniele Ercoli contrabbasso, Silvia Balossi Kora e Sista Bramini è spostato dalla Casina delle Civette al primo piano della Galleria d’Arte Moderna in via Crispi ore 22.10 e 00.10.Lo spettacolo Diva, a cura di Finisterre, con Arianna Colantoni, Mario Ferro e Giordano Treglia è spostato dal Museo Pietro Canonicaalla Centrale Montemartini – Sala del Treno ore 20.30, 22 e 23.45.