Museo delle Mura, mostra ‘Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, si gioca’

Roma – Una selezione di preziosi esemplari della Collezione capitolina di giocattoli antichi sara’ ospitata nella mostra al Museo delle Mura dal 14 dicembre all’1 marzo 2020. L’esposizione, a ingresso gratuito e promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zetema Progetto Cultura, e’ a cura di Emanuela Lancianese ed Ersilia Maria Loreti. ‘Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, si gioca’ anticipa la grande esposizione che si potra’ ammirare al Museo di Roma a Palazzo Braschi da aprile a settembre 2020 che per la prima volta esporra’ al pubblico la piu’ grande selezione della collezione mai messa in mostra.

Nelle torri dell’antica Porta di San Sebastiano saranno esposti 137 pezzi della Collezione di giocattoli antichi per lo piu’ riferibili alla cosiddetta ‘eta’ d’oro’ del giocattolo, ossia gli anni compresi tra il 1860 e il 1930. Il percorso si articola intorno a un nucleo di giochi di guerra che comprende una variegata tipologia di aerei e navi, armi, carri armati, fortini e naturalmente soldatini.

Questa selezione aderisce al progetto stesso dell’esposizione, ossia coniugare la conoscenza di una serie di opere della Collezione con la valorizzazione di Porta S. Sebastiano, parte dell’antica struttura difensiva della citta’, all’interno della quale armi e militari sono realmente stati presenti per secoli.

Nel percorso della mostra i giochi di guerra sono disposti fantasiosamente, senza alcun criterio cronologico e tipologico, e corredati da altri pezzi ‘fuori contesto’ come bambole, pupazzi, macchinine, una bicicletta, un monopattino.

L’obiettivo di questo allestimento e’ quello di ricreare un contesto ludico, libero e ‘senza regole’, e offrire al visitatore la sensazione di affacciarsi in una stanza di bambini per osservare il loro spazio di gioco. Ad esempio, puo’ soffermarsi a curiosare tra soldatini di epoche diverse che si sfidano sugli spalti di castelli in miniatura.

La mostra ‘Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, si gioca’ si snoda lungo due piani del museo. Al primo il visitatore e’ accolto da un video di animazione (di circa 3 minuti) di presentazione: in un mondo in miniatura prendono vita gli antichi oggetti, colti in dettagli anche minimi, sullo sfondo della citta’ nelle sue attivita’ quotidiane. Il video, realizzato dal videomaker Francesco Arcuri, si avvale di due differenti tecniche di animazione: la stop motion e l’animazione digitale 2D.

Attraverso la tecnica definita ‘stop motion’, i giocattoli prendono vita su green screen e sono inseriti in uno scenario, anch’esso realizzato con elementi appartenenti alla collezione e animato attraverso un software 2D. Nelle sale del secondo piano i giochi di guerra, tra cui armi, fortini, soldatini, navi, aerei e carri armati, sono disposti in ‘angoli gioco’ accanto a bambole, maschere e macchinine, nella ricostruzione volutamente disordinata e incongrua di una stanza di bambini.

Si alternano uno spazio agguato e un angolo dedicato alla lettura, uno spazio domestico per le bambole con un piccolo guardaroba per giocare a travestirsi, diverse imbarcazioni in navigazione sovrastate da velivoli di ogni genere. Infine, e’ disponibile anche una sala dedicata al gioco libero, con macchine da corsa e personaggi dei cartoni animati, ed e’ in programma un calendario di laboratori didattici per scuole, bimbi e famiglie.