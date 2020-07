Musica dalle finestre con un omaggio a Ennio Morricone sabato 11 luglio dalle finestre del Teatro Argentina

Verso il ritorno

stagione estiva 2020 del Teatro di Roma

4 _ 11 _ 18 _ 25 luglio 2020 Teatro Argentina

Dal 4 luglio (ore 19) riparte anche la musica al Teatro Argentina, dalle finestre,

con quattro concerti all’aperto e l’emozione unica del sax protagonista con un doppio ensemble:

il sassofonista Jacopo Taddei insieme agli archi di Roma Tre Orchestra String Quartet

e il quartetto di sassofonisti Phoinikes Sax Quartet.

Musica dalle finestre

Concerti all’aperto dalle finestre del Teatro Argentina,

dedicati ad autori del ‘900 con il sax protagonista

in collaborazione con Roma Tre Orchestra

direzione artistica Valerio Vicari

Il programma fa parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama

È possibile assistere gratuitamente dalla piazza antistante il teatro

Roma Tre Orchestra aprirà il programma di sabato 11 luglio con un omaggio a Ennio Morricone.

Dal 4 luglio, il Teatro di Roma e Roma Tre Orchestra regalano alla città Musica dalle finestre, quattro concerti all’aperto dalle finestre del Teatro Argentina, dedicati ad autori del ‘900 con il sax protagonista, in collaborazione con Roma Tre Orchestra e la direzione artistica di Valerio Vicari.

Una suggestiva e inaspettata immersione sonora per spettatori e passanti che nei sabati di luglio – 4, 11, 18 e 25 alle ore 19 – potranno godere di un’ideale staffetta musicale tra due ensemble, quello del sax di Jacopo Taddei insieme al quartetto di archi di Roma Tre Orchestra String Quartet, e quello dei quattro sassofonisti di Phoinikes Sax Quartet.

Così, nella Stagione Estiva 2020 del Teatro di Roma Verso il Ritorno, riparte anche la musica che, nei primi due sabati del 4 e 11 luglio, tingerà l’atmosfera di Largo Argentina delle note di Astor Piazzolla e Javier Girotto, eseguite da Jacopo Taddei e Roma Tre Orchestra String Quartet. Il saxofono insieme all’intimità degli archi, per dar vita a un universo espressivo di lirismo e vitalità euforica. Uno sguardo emozionale su alcuni dei capolavori di Astor Piazzolla. L’intento espressivo del concerto è incrociare i pensieri di un tempo passato con gli umori delle giornate di oggi. E attraverso le alchimie di sonorità inconfondibili, accostare Javier Girotto – dall’emisfero meridionale con origini italiane – con Richard Galliano. Entrambi rappresentano, nella costellazione dei compositori del nostro tempo, un esempio virtuosistico di artisti instancabili e curiosi, capaci di creare un linguaggio universale senza precludere traguardi raffinati ad una musica di matrice tradizionale.

Nei successivi sabati del 18 e 25 luglio, Phoinikes Sax Quartet ci accompagna in un viaggio tra cinema e jazz, a partire dalle grandi colonne sonore di Nino Rota con un omaggio a Fellini, in occasione del centenario dalla nascita, in una originale versione per quartetto di sassofoni di Amarcord, La strada, La dolce vita e 8 ½; per proseguire con l’universo musicale di Gershwin, Girotto e Iturralde. Phoinikes Sax Quartet è un gruppo formato da quattro sassofonisti: Matteo di Giuliani al sax soprano, Luigina Battisti al sax contralto, Danilo Coltella al sax tenore e Luca D’Angeli al sax baritono, diplomati al Conservatorio A. Casella di L’Aquila. Seppur ognuno svolga una fervida attività musicale nazionale e internazionale, a maggio 2019 hanno costituito questo quartetto che divulga il repertorio del sassofono, spaziando fra trascrizioni, brani originali e composizioni moderne frutto delle collaborazioni con giovani compositori. Il loro stile attraversa differenti generi musicali, dal classico alle contaminazioni jazz, dalla musica da film al tango, con l’intenzione di toccare in profondità l’animo degli ascoltatori.

Segue il programma Musica dalle finestre

Jacopo Taddei e Roma Tre Orchestra String Quartet

4 luglio – Il sax re del tango

Javier Girotto (1965)

Nahuel, La Luna

Astor Piazzolla (1921-1992)

Fear, Vuelvo al Sur

Carlos Gardel (1887 – 1935)

Por una cabeza

11 luglio – Le quattro stagioni di Astor Piazzolla

Astor Piazzolla (1921-1992)

Las Cuatro Estaciones Porteñas

Primavera Porteña

Otono Porteño

Verano Porteño

Invierno Porteño

Richard Galliano (1950)

Tango pour Claude

Phoinikes Sax Quartet

18 luglio – Omaggio a Fellini

Le grandi colonne sonore di Nino Rota

in occasione del centenario dalla nascita di Fellini,

in una originale versione per quartetto di sassofoni Amarcord – La strada – La dolce vita – 8 1/2

25 luglio – Un Viaggio nel ‘900 tra classica e jazz

G. Gershwin: “Un Americano a Parigi”, “Summertime“

J. Girotto: “Morronga la Milonga”R. Molinelli: “Tango Club”

P. Iturralde: “Suite Hellenique” (Kalamatianos, Valse, Kritis)