Musica per Roma: appuntamenti fino al 2 agosto

Roma – Si sta per concludere la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma. All’Auditorium Parco della Musica sono in arrivo gli ultimi appuntamenti del Roma Summer Fest. Domenica 28 e’ atteso in Cavea il raffinato ed eclettico cantautore Rufus Wainwright. Lunedi’ 29 sara’ la volta di Fiorella Mannoia che proporra’ in concerto il suo recente album “Personale”, oltre alla sua ricca antologia. Il 30 luglio in programma Carmina Burana – le origini, uno spettacolo pensato e diretto da Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon in cui la tradizione popolare incontra la musica colta. Il 31 luglio Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, ripercorrera’ insieme a Gerardo Di Lella la storia del pop internazionale degli ultimi cinquant’anni. Sara’ infine l’artista berlinese Apparat a chiudere il 2 agosto la kermesse. Ultimi appuntamenti anche per Summertime 2019, la rassegna estiva alla Casa del Jazz che dal 24 giugno e’ diventata il palcoscenico di concerti jazz, blues, soul, tango, swing, funky. Il 29 luglio il pubblico potra’ ascoltare la musica senza confini di Antonello Salis e Simone Zanchini. Il 30 luglio sara’ la volta degli Aires Tango. Lo storico quartetto capitanato da Javier Girotto, festeggera’ a Villa Osio i venticinque anni di carriera. E ancora il 31 luglio la tromba di Fabrizio Bosso incontrera’ il pianoforte di Juan Oliver Mazzariello. Gran finale il primo agosto con l’incontenibile Orchestra di Piazza Vittorio.