Musical per l’autismo, al Teatro Vascello ‘Broadway & Hollywood’

Roma – Un musical a favore dell’autismo. È Broadway & Hollywood, lo spettacolo che andra’ in scena il 25 e il 26 gennaio (rispettivamente alle 21 e alle 17) al Teatro Vascello di Roma per sostenere progetti dedicati all’autonomia e all’integrazione sociale dei bambini inquadrati nello spettro autistico.

L’idea e l’organizzazione arrivano da Paola di Matteo, mamma di Lorenzo, che ha scelto la compagnia Tears for Joy – Hollywood Boulevard, diretta da Piercarlo Ballo, che ha gia’ avuto in passato l’opportunita’ di rappresentare lo stesso musical: sara’ lei a portare in scena al Vascello Broadway & Hollywood. Lo spettacolo sara’ un magico viaggio tra le piu’ belle colonne sonore da film.

Dagli indimenticabili anni ’80 (Call me da American pigolo’, Eye of the tiger da Rocky III, Up where we belong da Ufficiale e gentiluomo, What a feeling da Flashdance, Footloose dal film omonimo, I had the time of my life da Dirty dancing, Who wants to live forever da Highlander, The power of love da Ritorno al futuro) ai piu’ recenti anni ’90 (La vita e’ bella dal film omonimo, Hot stuff da Full monty, My heart will go on da Titanic, She da Notting hill), passando per le classiche versioni cinematografiche dei piu’ famosi musical di Broadway (Jesus Christ Superstar, The Rocky horror picture show, Sister Act, Fame), senza tralasciare i classici anni ’50-60 (Love is a many splendored thing, Moon river), oltre a tanti altri. Due ore per un magico e indimenticabile viaggio tra Broadway e Hollywood, con musica dal vivo, venti cantanti in scena, partiture polifoniche, videoproiezioni e rock band. Il ricavato dell’evento verra’ devoluto a Isidea Onlus.