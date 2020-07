Naelia live il 13 luglio a Le Mura (Roma)

Lunedì 13 luglio a Le Mura di Roma (via di Porta Labicana 24) il concerto della cantautrice NaElia (voce, piano) in duo con il chitarrista Angelo Cascarano, open act Giorgia Parmeni (apertura porte ore 21, inizio concerto ore 22).

NaElia, nome d’arte di Eliana Antonia Tumminelli, è una cantautrice e musicista di origine siciliana, nata a Catania. All’età di tredici anni prende le valigie e si trasferisce nella capitale per coltivare la sua passione per l’arte. Studia teatro, musica e si diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza come danzatrice contemporanea. Nel tempo libero, il tempo “sacro”, investe la sua creatività componendo, usando la voce e “il filo delle parole e della musica” per arrivare a tessere, e infine a collezionare le canzoni che faranno parte del suo progetto live “La coerenza del Camaleonte”. Nel 2008 autoproduce “E’sSenza Senso” album-promo. Nel 2010 al teatro Furio Camillo di Roma, si cimenta in un “concerto caleidoscopico” tra performance sceniche e videoproiezioni dove, nella continua dialettica tra danza e voce, si sviluppa il binomio anima e corpo: “Una Perfetta Sconosciuta” showcase. Nel 2011, vince il Premio De André “Parlare musica”, il Premio Mogol “la canzone del sole” città di Silvi, e il “Premio Chris Cappell 2011”. Nel 2012 è tra i finalisti della XXIII edizione di Musicultura con “Camaleonte” dove vince il premio per la miglior interpretazione e il miglior progetto discografico e l’anno successivo partecipa ad “Area Sanremo 2013”.

Regista e scrittrice de “Il malinteso” concerto teatrale in data unica al Teatro Eduardo de Filippo, Officina delle arti Pier Paolo Pasolini di Roma diretta da Tosca. È stata artista di apertura per “Two Minuettos”, concerto dei jazzisti Uri Caine e Paolo Fresu nel Luglio del 2017 a Pietrelcina, Benevento. Nello stesso mese ha aperto il concerto di Joe Barbieri alla Casa del Jazz di Roma. Ha collaborato con artisti nazionali e internazionali legati alla musica, pop, soul, afro americana, e funk della scena londinese, del New Jersey e di Dresda. Apre e collabora al concerto del cantautore napoletano Alessio Bonomo, a Roma nel 2019. Tra i suoi lavori discografici, “The way” in rotazione su Rai Radio 1. Nella scena romana incontra molti cantautori e colleghe, come Tatiana Tarsia, a cui chiede di interpretare “Volontà” nel 2015, poi sarebbe diventata Tarsia nel 2017. Viene colpita da Giovanni Amirante e Giorgia Parmeni, una giovanissima compositrice e autrice, alla quale fa interpretare “Arcobalenò”, che aprirà il concerto a Le Mura del 13 luglio.

Attualmente Collabora con Adriano Pennino e Luisa Melis, figlia del discografico RCA Ennio Melis (Lucio Dalla, Piero Ciampi e tanti altri). Nel 2016/2017 Niccolò Fabi apprezza il suo brano “Ti Rivedrei” dicendole: “mi ha ricordato Lucio Battisti”. Lei risponde scherzando: “no, somiglio più a Frank Zappa per le origini e l’interdipendenza.”

Album: “Caso Caos” (2015), “A piedi nudi sulla Terra” (2018), “L’Alphabeto” (2018), “Convivenza” (2020).

più i nuovi singoli “Tulipano” e “Flashmob”. Attualmente in tour con Angelo Cascarano.

