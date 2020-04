Nasce Radio India dal 3 aprile live tutti i giorni su www.spreaker.com

#TDRONLINE

IL TEATRO DI ROMA VA IN SCENA SUL WEB

DAL PROGETTO OCEANO INDIANO NASCE RADIO INDIA

STAZIONE RADIOFONICA LIVE A CURA DELLE COMPAGNIE RESIDENTI AL TEATRO INDIA

IN COLLABORAZIONE CON DARIA DEFLORIAN

DAL 3 APRILE IN STREAMING TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 20 SU WWW.SPREAKER.IT

E IN PODCAST ANCHE SU SPOTIFY E SUI CANALI ONLINE DEL TEATRO DI ROMA.

Nella settimana digital del Teatro di Roma prende vita, da venerdì 3 aprile, RADIO INDIA, stazione radiofonica giornaliera, ideata dalle cinque compagnie di Oceano Indiano residenti al Teatro India – DOM-, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, alle quali si aggiunge per l’occasione la collaborazione di Daria Deflorian. Una striscia radiofonica live, con un palinsesto quotidiano, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20, in diretta streaming su www.spreaker.it e fruibile anche in podcast su www.spreaker.com, spotify e sui canali online del Teatro di Roma.

Un’esplorazione sperimentale nata da Oceano Indiano, il progetto di residenza e di produzione del Teatro di Roma che, cogliendo l’occasione di questi giorni di distanza e silenzio nei teatri, ripensa nuove forme creative per riconvertire la ricerca artistica e avviare opportunità alternative di lavoro. Radio India emerge dalla tessitura di pensiero e di azioni già prevista nella progettazione delle attività di Oceano Indiano; questo tempo emergenziale ne accelera l’attivazione e la portata creativa, intercettando diverse correnti di immaginazione, ipotesi di lavoro e modalità di incontro con il pubblico. Un ‘atteggiamento’ radiofonico che viene ereditato come patrimonio artistico e sarà rimodellato per adattarsi alla complessità della prossima stagione.

Radio India trasmette tutti i pomeriggi con formati intimi o più aperti, declinati attraverso rubriche quotidiane, invitando anche voci e figure che hanno attraversato il cartellone del Teatro India, nel desiderio di accendere un tempo di condivisione in cui ampliare il commento e l’approfondimento dei giorni presenti con l’immaginazione di mondi possibili.

Si inizia tutti i giorni (dalle 17 alle 17.10) con Muta Imago e la rubrica 4:33, che propone a un gruppo di persone la registrazione audio del brano di John Cage (titolo del programma); ogni ascolto è introdotto da un frammento di Silenzio di Cage; con Sparizioni, ogni venerdì (dalle 18.30 alle 19.10), si indagano concetti di sparizione e di evasione, a partire dalle registrazioni in hi-fi di ambienti dove l’essere umano non può vivere.

Michele Di Stefano con Vancouver, ogni lunedì (dalle 17.10 alle 18.10), offre una playlist tematica (itinerari di viaggio, musiche per la scena) affiancata da testi e divagazioni; con Record, ogni giovedì (dalle 17.10 alle 17.40), interviste ad artisti su ipotetici nuovi dischi, di cui raccontano creazione, copertina, brani.

Industria Indipendente ci porta Dentro la Kamera speculativa, ogni giovedì (dalle 18 alle 20), con contributi artistici, paesaggi sonori e testi in musica-live; con Superorganismo, ogni sabato (dalle 18 alle 21), due ore di musica per danzare-non danzare sfrenatamente, voci d’archivio, appunti sparsi; ogni mercoledì (dalle 18.30 alle 19), in collaborazione con lacasadargilla, va in onda Gruppo 2020, in cui la fantascienza rielabora la fantascienza attraverso le parole d’invenzione di un gruppo di giovani ragazzi.

DOM- e Arianna Lodeserto con Nausicaä. Vivere tra le rovine, ogni mercoledì (dalle 17 alle 18), regalano approfondimenti, set musicali, audiopaesaggi, conversazioni con scienziati e ricercatori, per parlare di ecologia, micologia, botanica, politica e assemblaggi tra arti, scienza e attivismi.

Fabio Condemi con Specie di spazi, ogni martedì (dalle 17.10 alle 18.10), offre testi, lezioni, suoni, interviste, incontri per interrogarsi su cosa siano gli spazi.

Gli artisti di Oceano Indiano con Guernica, ogni lunedì (dalle 18.10 alle 18.20), riproducono una pillola audio di 10 minuti su quanto trasmesso durante la settimana precedente; mentre Dedica, ogni venerdì (dalle 19 alle 19.30), diventa un tempo in cui dedicare canzoni.

Daria Deflorian con Persone, ogni venerdì (dalle 17.10 alle 17.50), intervista una persona conosciuta, amica, compagna di lavoro o altro che sarà possibile conoscere meglio attraverso una lunga chiacchierata.

Matteo Angius e Riccardo Festa con Tutt* nell* Stess* Cas*, ogni sabato (dalle 17.20 alle 18), propongono conversazioni in forma di radiodrammi, musica, pagine lette, per raccontare la situazione attuale, immaginandola come condizione quotidiana.

Pescheria ci immerge in Bagni di suono ogni domenica (dalle 17.10 alle 20), una palestra libera della musica in un ciclo di ascolti sonori e collettivi.

Inoltre, il palinsesto giornaliero si arricchisce con contenuti Extra, ogni martedì (alle 18.30), un’ora condotta da persone sempre diverse, e da selezioni musicali a cura di Oceano Indiano.

PROGRAMMA settimanale Radio India

LUNEDÌ

17.00-17.10 4:33 (QUATTRO MINUTI E TRENTATRE) / Muta Imago

17.10 – 18.10 VANCOUVER / Michele Di Stefano

18.10 – 18.20 GUERNICA / Oceano Indiano

MARTEDÌ

17.00 – 17.10 4:33 / Muta Imago

17.10 – 18.10 SPECIE DI SPAZI / Fabio Condemi

18.10 – 18.30 Selezioni musicali a cura di Oceano Indiano

18.30 – 19.30 EXTRA / ospite della settimana del 6 aprile: Attilio Scarpellini

19.30 – 20.00 DEDICA / Oceano Indiano

MERCOLEDÌ

17.00 – 17.10 4:33 / Muta Imago

17.00 – 18.30 VIVERE TRA LE ROVINE / DOM-

18.30 – 19.00 GRUPPO 2020 / Industria Indipendente in collaborazione con lacasadargilla

19.00 – 20.00 Il disco della settimana

GIOVEDÌ

17.00-17.10 4:33 / Muta Imago

17.10 – 17.40 RECORD / Michele Di Stefano

17.40 – 18.00 Selezioni musicali a cura di Oceano Indiano

18.00 – 20.00 DENTRO LA KAMERA SPECULATIVA / Industria Indipendente

VENERDÌ

17.00-17.10 4:33 / Muta Imago

17.10 – 17.50 PERSONE / Daria Deflorian (intervistato della settimana del 6 aprile Francesco Alberici)

17.50 – 18.30 Selezioni musicali a cura di Oceano Indiano

18.30 – 19.10 SPARIZIONI / Muta Imago

19.10 – 20.00 DEDICA / Oceano Indiano

SABATO

17.00-17.10 4:33 / Muta Imago

17.10 – 18.00 TUTT* NELL* STESS* CAS* / Matteo Angius e Riccardo Festa

18.00 – 20.00 SUPERORGANISMO / Industria Indipendente

DOMENICA

17.00-17.10 4:33 / Muta Imago

17.10 – 20.00 BAGNO DI SUONO / Pescheria

