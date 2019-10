“New Design 2019” al Museo dei Fori Imperiali

In mostra all’interno dello spazio museale romano 86 opere realizzate dagli studenti dei Licei Artistici italiani in occasione della X edizione del concorso che premia le eccellenze creative della scuola

Una mostra con 86 opere di design realizzate dagli studenti di 55 licei artistici italiani. È New Design 2019, l’esposizione di giovani creativi legata all’omonimo concorso che valorizza il Liceo artistico in quanto luogo di manualità e di eccellenze.

In programma il 6 e 7 novembre 2019 ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali di Roma, New Design 2019 è promossa dal Miur e organizzata dal Liceo artistico “Enzo Rossi” di Roma, istituto d’arte che inaugura l’evento il pomeriggio del 5 novembre all’Auditorium dell’Hotel Parco Tirreno.

Finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, l’iniziativa è nata per valorizzare le scuole artistiche in Italia premiando la loro capacità di stare al passo con i tempi, trasformandosi da luoghi di insegnamento in laboratori di ricerca e di sperimentazione dei più svariati linguaggi espressivi.

Tema ispiratore delle opere esposte, realizzate dagli studenti dell’ultimo triennio di studi, è “da Cosa Nasce Cosa, forma e funzione del passato nell’ottica del presente”.

I primi tre classificati, scelti dal Comitato tecnico-scientifico istituito dal Miur, saranno premiati al MAXXI, il Museo delle Arti del XXI secolo, il 7 novembre dalle 10.30 alle 13.00 con una Coppa e una Menzione Speciale. Per tutte le 55 scuole finaliste, invece, un soggiorno premio a Roma per uno studente e un docente accompagnatore in rappresentanza dell’istituto partecipante.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: Flaminia Giorda (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione), Marina Bonavia (architetto); Rolando Meconi (membro Nucleo di valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone), Daniela Ricci (Flower Designer), Roberto Borchia (docente e web designer), Francesco Branca (dirigente Miur); Paolo Tamborrini (Architettura e Design, Politecnico di Torino), Giacomo Molitierno (dirigente Miur); Alessandro Pedron (architetto), Rocco Fiano (Ateneo Veneto), Mariagrazia Dardanelli (presidente onorario ReNaLiArt, Rete Nazionale dei Licei Artistici Italiani).