Night Skinny: Mattoni Tour Roma venerdi’ 29 novembre

Venerdì 29 novembre arriva a Roma il tour di presentazione di “Mattoni” del producer Night Skinny. L’album, uscito a settembre, è stato uno dei successi discografici per il mondo hip hop italiano di questo 2019, ottenendo la certificazione di disco d’oro e rimanendo nelle prime posizioni della classifica Fimi / GfK per cinque settimane consecutive.

Un successo di pubblico e critica che riscontra pochi precendenti per un producer in Italia. Oltre a Night Skinny è prevista l’esibizione dei resident dj del party Touch The Wood: Marco G. & Mr. Kite e Prest.

“MATTONI” arriva a quasi due anni da “Pezzi”, l’ultimo album del producer, tracciandone la sua evoluzione naturale: un lavoro che immortala la scena rap odierna in tutte le sue sfaccettature.

Il disco si compone di 16 tracce che inseguono una visione artistica fondata sul concetto di “solidità”, brani che riescono ad essere profondamente attuali e allo stesso tempo pensati per restare e non essere schiavi del ciclo frenetico delle tendenze. “MATTONI” nasce da un viaggio a New York, città emblema dell’equilibrio tra vecchio e nuovo, che diventa involontariamente metafora del disco, sintesi di un universo musicale che va al di là del tempo.

La cifra di Night Skinny, che in “MATTONI” trova la sua massima espressione, si riconosce dalla presenza di samples all’interno delle sue produzioni, selezionati e manipolati con grande esperienza, frutto di anni di ricerca, passione e ascolti che gli permettono di scovare gemme rare per dare loro nuove dimensioni.

Il progetto coinvolge 26 artisti della scena, selezionati secondo il gusto personale di Skinny, e riunisce nomi storici del rap, collaborazioni già consolidate e nuove promesse.

Per il suo quarto album in studio l’artista ha scelto infatti voci e personalità molto forti ed eterogenee, su cui è riuscito a modellare una veste sonora nel rispetto dell’identità di ognuna di esse e contemporaneamente tirandone fuori un lato inedito.

All’interno di Mattoni le strofe di Noyz Narcos, Marracash, Capo Plaza, Guè Pequeno, Fabri Fibra, Rkomi, Luchè, Ernia, Quentin40, Tedua, Lazza, Ketama126, Side Baby, Speranza, Shiva, Franco126, Izi, Jake La Furia, Taxi B, Madame, Vale Lambo, Lele Blade, CoCo, Geolier, Chadia Rodriguez e Achille Lauro.

Tutta la veste visual e grafica del progetto, dalla cover digitale al packaging del formato fisico, allude al “mattone napoletano”, la truffa per la quale all’interno della confezione identica all’originale l’acquirente trova pietre o mattoni.

Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, nasce a Termoli nel 1983. Nel 2001 si trasferisce a Milano, dove studia come ingegnere del suono e inizia a stringere legami con gli artisti: tra i primi lavori c’è quello con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, con cui realizza l’album “Metropolis Stepson”, pubblicato per Relief Records EU.

La pubblicazione di “Zero Kills”, secondo album in studio del produttore molisano, risale all’11 novembre 2014 e vanta la partecipazione di nomi già consacrati nell’ambiente, come Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro, per citarne alcuni. Il 9 giugno 2015 viene pubblicato City of God, raccolta di 26 tracce interamente strumentale.

A dicembre del 2017 viene pubblicato “Pezzi” (per Eden Garden – etichetta fondata dallo stesso Night Skinny – e Thaurus), terzo album in studio del produttore. Il disco, forte della partecipazione di artisti italiani – Guè Pequeno, Rkomi, Tedua, Luchè, Izi, Ernia, tra gli altri – e non, viene elogiato dalla critica musicale di genere, soprattutto per l’aspetto della produzione musicale, interamente curata da Night Skinny.

Se i precedenti lavori avevano riscosso il loro maggiore successo all’interno dell’ambiente underground, “Pezzi” consacra definitivamente Night Skinny come producer nel panorama hip hop nazionale.

Dopo la pubblicazione di numerosi singoli (Noyz Narcos, Rasty Kilo) e la collaborazione ad album di alcuni dei maggiori artisti della scena rap italiana (Io In Terra – Rkomi; Enemy – Noyz Narcos; Arturo – SideBaby), nel 2019 Night Skinny annuncia “MATTONI”, il suo quarto album in studio, uscito il 13 settembre per Island Records.

