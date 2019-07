Notte bianca a Ladispoli domenica

Roma – Sport al chiaro di luna domenica 21 luglio nelle piazze e nelle vie di Ladispoli. La carovana dello sport targata Coni Lazio approda nella citta’ del litorale per la terza ‘Notte Bianca’ dello sport dopo quelle di Capranica e Trevignano, con migliaia di partecipanti. Piazza Rossellini, piazza Marescotti e viale Italia saranno invase pacificamente da tante associazioni sportive e da atleti di moltissime discipline che, dalle 18 alle 24, metteranno in movimento giovani e meno giovani. Orientare e incrementare la partecipazione consapevole alla vita sportiva e’ uno degli obiettivi del progetto che vede il Comitato Lazio del Coni e la Regione Lazio insieme per la terza stagione di Coni & Regione, compagni di sport. Attraverso questo progetto si vogliono incentivare stili di vita adeguati al benessere personale psico-fisico. Una grande opportunita’ per fare sport e rafforzarne la diffusione, ma anche trascorrere momenti sereni e in compagnia. Nel corso della stessa serata saranno premiati i vincitori del concorso ‘Atleta dell’anno 2019′, promosso dall’amministrazione ladispolana. Moltissime le attivita’ proposte: basket, atletica leggera, scherma (anche in carrozzina), calcio ricreativo; taekwondo, ginnastica ritmica; pattinaggio a rotelle, volley, tiro a segno, canottaggio, tennis, badminton, corsa cronometrata, calci di rigore (gonfiabile) e scacchi. Previste esibizioni di wushu kung fu, tai chi chuan e shaolin. Saranno presenti il sindaco Alessandro Grando, l’assessore allo sport Marco Milani e il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. Prosegue anche l’appuntamento con il week end sportivo al Cine Village del parco Talenti. Da venerdi’ 19 a domenica 21 luglio nel corner del Coni Lazio, a partire dalle 20 e fino al termine delle proiezioni, si potra’ praticare gratuitamente, e sotto la supervisione di tecnici esperti: scherma, pallavolo, tennis tavolo, scacchi, canottaggio (simulazione), football americano, lacrosse, tiro a segno.