OFF/OFF Theatre: annullato il ritorno del 10 marzo di Maurizio Costanzo e prossimi spettacoli fino al 3 aprile

Era previsto e molto atteso il ritorno teatrale di Maurizio Costanzo, che per l’OFF/OFF Theatre è tornato a scrivere, dopo dieci anni, un testo che aveva già collezionato il tutto esaurito prim’ancora della sua messa in scena e che oggi, viene sospeso in ottemperanza al Decreto firmato per le misure di sicurezza contro il Covid-19.

Malgrado il desiderio del Direttore Artistico Silvano Spada, di Maurizio Costanzo, del regista Pino Strabioli e di tutta la Compagnia, pronta ad andare in scena per dare il segno della forza del teatro, lo spettacolo “Abolite gli Armadi, gli Amanti non esistono più”, previsto dal 10 al 15 marzo, è sospeso a data da destinarsi.

L’alto coinvolgimento e la fisica interazione tra pubblico e attori, previsti dal testo scritto da Costanzo, mal si sposano infatti con le indicazioni del decreto, che lasciano la possibilità di frequentare sale teatrali mantenendo la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l’altra.

Stessa situazione per lo spettacolo musicale dell’8 marzo con Donatella Pandimiglio.

Il direttore artistico Silvano Spada dichiara: “Premessa la condivisione all’obbligo della tutela della salute dei cittadini, è di tutta evidenza che l’imposizione della distanza di un metro tra il pubblico è totalmente penalizzante per teatri di 130 posti come l’Off/Off Theatre con prossimi spettacoli esauriti da tempo, tra cui l’atteso recital Mita canta Califano. Motivo per cui ci vediamo costretti a chiudere la sala fino a nuova comunicazione ufficiale.”