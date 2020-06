Officina Pasolini, Tiziano Ferro chiude la stagione di incontri dell’HUB della Regione Lazio con una sorpresa finale

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

REGIONE LAZIO

InstaHub – Officina Pasolini a casa tua

Tiziano Ferro in diretta Instagram

con Gino Castaldo

martedì 30 giugno ore 18.00

Non poteva che chiudersi con un ospite d’eccezione il cartellone di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua, la programmazione in diretta sul profilo Instagram del Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio.

Martedì 30 giugno alle 18.00 Tiziano Ferro sarà ospite di un’imperdibile intervista con il giornalista musicale Gino Castaldo. Tra gli artisti italiani di maggiore prestigio internazionale, il cantante partito da Latina e arrivato in tutto il mondo, si racconta in una conversazione informale attraverso i momenti più importanti di una carriera densa di successi, fino alla sua recente produzione artistica e alla realtà sociale vissuta in questi giorni di quarantena.

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento. Per aggiornamenti www.officinapasolini.it

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Coordinatore generale Tosca

Consulenza alla programmazione Valentina Romano