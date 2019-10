Oggi ad Alice nella città Alphabet per Intersos

Festa del Cinema di Roma – Alice nella Città – Evento benefico a favore di Intersos nella programmazione di Alice nella Città

Alphabet per Intersos

Il pianista, compositore e cantautore Enrico Giaretta assieme a Daniele Terzia – coordinatore della raccolta fondi Intersos – racconteranno il progetto Alphabet a sostegno del progetto umanitario “La scuola salva la vita”. Modera il regista e sceneggiatore Maurizio Rigatti

Iraq, Sud Sudan, Afghanistan, Libano, Giordania, Repubblica Centroafricana e Somalia: sono questi i Paesi in cui Intersos è presente con il progetto “La scuola salva la vita” per ricostruire o riabilitare le scuole, sensibilizzare le famiglie su quanto sia importante il reinserimento scolastico e per formare gli insegnanti.

A sostegno di questo progetto umanitario domenica 20 ottobre alle ore 12,00 presso Casa Alice – Auditorium Parco della Musica – Via Pietro De Coubertin, 30 il pianista e cantautore Enrico Giaretta, noto come il “Cantaviatore”, presenterà le bagatelle – brevi componimenti musicali di 20 secondi – che sono state create per chi ha effettuato una donazione a favore de “La scuola salva la vita”.

Prendendo spunto dal suo ultimo lavoro, Alphabet (Universal Music), Giaretta ha ideato dei brani che traggono ispirazione dall’iniziale del nome del donatore, utilizzando un pianoforte di quasi 100 anni che scricchiola sotto le dita dell’autore. Nessuna correzione o sovra incisione.

Tutti i brani composti sono frutto di una creazione istantanea, senza inganni: pezzi unici e irripetibili, nati dal sapiente uso di uno strumento eccezionale e delle sue peculiarità.

“Nel mondo 124 milioni di bambini tra 6 e i 14 anni non possono andare a scuola – spiega l’organizzazione umanitaria Intersos-. La maggior parte di loro vive in Paesi afflitti da guerre, violenze ed estrema povertà.

L’educazione è un diritto fondamentale e di tutti ma, come registra UNESCO, dal 2012 non si registrano più progressi. Anzi, in alcuni paesi il numero di minori fuori dal sistema scolastico torna a crescere. Guerre, conflitti e movimenti forzati hanno interrotto questo processo. L’Educazione in Emergenza è una priorità dell’intervento umanitario. Non si tratta solo di promuovere un diritto fondamentale dell’uomo, l’educazione fornisce una protezione fisica, psicosociale e cognitiva che può sostenere e salvare vite umane”.

Enrico Giaretta si rende così sostenitore di eccellenza di Intersos, con l’importante obiettivo di far crescere il tasso di alfabetizzazione e di accesso all’educazione nei Paesi che vivono emergenze umanitarie.