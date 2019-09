Oggi al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping la presentazione del libro “Fermate il Capitano Ultimo!” di Pino Corrias

Giovedì 12 settembre, alle ore 18:30, al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping

“C’è un sacco di gente che fa il carabiniere per avere un po’ di potere. Io l’ho fatto per la ragione opposta, restituirlo alla gente, seguendo un solo principio, quello che la legge è uguale per tutti”, questa la testimonianza del Capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Riina e che per vent’anni ha fatto tremare i palazzi del potere che sarà raccontata domani pomeriggio al GranRoma.

Moderatore dell’incontro sarà Christian Belluzzo, consigliere del V Municipio di Roma e Presidente della V Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V, che introdurrà l’autore, il giornalista e scrittore Pino Corrias, e il protagonista, il Capitano Ultimo, al secolo Colonnello Sergio De Caprio.

L’appuntamento, che è a ingresso libero, si svolgeà sulla terrazza panoramica del GranRoma (via Aristide Merloni, 141), il nuovo Centro Commerciale con uscita dedicata sul GRA, punto di riferimento per l’area est di Roma che sorge nell’area multifunzionale della tenuta della Mistica e nei pressi del Bricoman/Pratiko e

