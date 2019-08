Olio Puro Summer Vibes – Mostra di Pittura di Marta Mariano al Gran Caffè Schenardi (VT)

Mostra personale di Marta Mariano Sabato 31 agosto 2019 a partire dalle ore 18.30, presso lo storico Gran Caffè Schenardi di Viterbo (Corso Italia 11-13) verrà inaugurata la mostra personale di Marta Mariano Olio Puro – Summer Vibes, curata da Maria Isabella Safarik, storica e critica d’arte in ambito internazionale e Vittorio Ioppolo, Direttore della Casa Museo Roberto Joppolo di Viterbo. Interverrà il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

La mostra rimarrà aperta al pubblico ad ingresso libero fino a domenica 29 settembre 2019.

«Quello che condivido nelle mie opere sono esperienze intime e personali, raccontate tramite la suggestione di sensazioni, luoghi e momenti particolari. Sono la descrizione di impercettibili ma potentissime frazioni di secondo, nelle quali mi sento di nuovo intera e profondamente grata per tutto ciò che mi circonda.

Ho scavato più in profondità dentro di me mentre ero in silenzio a guardare un albero mosso dal vento, piuttosto che scrivendo pagine di parole su diari e fogli di carta. Racconto attimi di consapevolezza nei quali non mi sento più sbagliata nei confronti del mondo esterno. Guardo un fiore e mi sento sollevata, mentre mi ricordo che tutto è collegato. Posso respirare me stessa senza averne paura». (Marta Mariano)

“L’arte è espressione estetica dell’interiorità dell’animo umano. L’artista propone una sua radiografia emotiva per stimolare chi guarda l’opera a fare lo stesso. In un’opera d’arte ci identifichiamo, possiamo trovarci la nostra parte nascosta. Alla domanda perché si debba guardare l’arte e comprarla rispondo con un’altra domanda: perché i bambini devono comprare quaderni e andare a scuola? La scuola è importante, per questo obbligatoria fino ad una certa età.

L’arte non è obbligatoria, ma è importante perché ci incoraggia ad essere persone migliori. Marta Mariano è un’artista sincera, così come lo sono le sue opere. Il suo sguardo ingenuo ci serve. Al giorno d’oggi abbiamo molto bisogno di ripulire il mondo da significati astrusi ed avere messaggi chiari, perché la vita è complicata. Marta Mariano è quel che vedete, senza sforzarvi troppo.

Colore, disegno, materia, composizione, incastri di forme sulla tela e il bianco, molto bianco, che è fondamentalmente il respiro d’aria fresca che serve. Marta propone la parte ombrosa dell’animo e la sua cura nei dipinti ad olio, un olio puro, ingenuo. L’artista è un albero da frutta dal quale strappare senza timore il frutto maturo che più ci attira e sentire quanto è buono.” (Maria Isabella Safarik)

“L’arte è bellezza e nessuna città deve esserne sprovvista perché è fondamentale per la vita delle persone.” (Vittorio Ioppolo)

Olio Puro Summer Vibes

Mostra di Pittura di Marta Mariano

inaugurazione sabato dalle ore 18:30 alle 21:30

Gran Caffè Schenardi

Corso Italia 11, 01100 Viterbo

La mostra rimarrà aperta al pubblico ad ingresso libero fino a domenica 29 settembre 2019.