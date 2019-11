“Olivia – RMX” il video d’esordio di Charles Muda

Esce oggi su Youtube Olivia (Remix) di Charles Muda, il primo di una serie di remix che racconteranno l’esordio e i primi passi di una nuova voce della scena romana.

A Charles Muda, l’idea è nata per caso, ascoltando gli One Direction a casa della ragazza; da qui la voglia di giocarci sopra, sporcando la traccia con la sua voce roca e pitchata dall’autotune.

Un remix inedito che si riallaccia alla corrente musicale del quartiere romano di Monteverde inaugurata da Carl Brave e Franco126, in cui sonorità pop e indie si uniscono alle nuove forme del rap.

Per Charles Muda Olivia rappresenta la musica, a cui il giovane cantante romano promette un amore senza condizioni. Rappresenta la voglia di arrivare al successo malgrado tutte le difficoltà del caso.

Un video pieno di colori e un esordio fatto con il sorriso, andando in giro in Panda che sembrano Lamborghini e avendo in tasca banconote da 5 euro che sembrano 50.

Fregandosene di tutto, anche che sia remix e non un inedito, perché stuzzica e incuriosisce e soprattutto perché da Charles Muda bisognerà sempre aspettarsi di tutto.

BIO:

Charles Muda è un cyberpunk con il look un’icona pop. È la follia di chi vuole conquistare il futuro ripensando alle hit della sua adolescenza; di chi sogna San Siro e una valigetta piena di dollari, non per diventare ricco, ma per sentirsi libero per davvero.

È la paura di crescere perché si ha già sofferto abbastanza; di voler sorridere e divertirsi in ogni caso.

È un conto in bitcoin e un diastema d’oro, birre a tre euro raccontati con un timbro di chi si accende una Camel blu dopo l’altra.

https://www.instagram.com/ charlesmuda/