Open call per giovani artisti alla Ex Lavanderia

L’ EX LAVANDERIA storico centro di attività culturali di Roma, che si batte per l’uso pubblico, sociale e culturale di tutto il Santa Maria della Pietà, in collaborazione con il regista Riccardo Merlini, apre le porte ad una “Open Call gratuita per giovani artisti” (Attori, danzatori, scenografi, musicisti ecc…) per realizzare la performance di gruppo “LA RINASCITA”.

Lo spazio punto di riferimento per diversi registi e danzatori e che ospita spettacoli e la rassegna teatrale Umane Scintille, rassegna di teatro contemporaneo tra dissenso, poesia, risate, stupori, incontri e scontri luminosi a cura del Collettivo Teatro Ex Lavanderia ha accolto con piacere il progetto di Riccardo Merlini.

Sarà previsto un lavoro intensivo suddiviso in 2 fasi dal 26 al 31 agosto e dal 9 al 14 settembre.

Gli incontri si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 nello splendido Teatro dell’Ex Lavanderia, situata nel complesso del Santa Maria della Pietà.

La performance finale vedrà il suo debutto SABATO 14 SETTEMBRE in una serata evento intitolata “LA RINASCITA” organizzata presso l’EX LAVANDERIA.

L’ evento “LA RINASCITA” è il primo di un più ampio progetto di performance e spettacoli che nasce all’interno della EX LAVANDERIA come opportunità di apertura e unione sociale attraverso il teatro.

Il tema della rinascita è stato scelto perché rappresenta il desiderio sociale comune, in quanto idea propositivista all’interno di un mondo che stenta a ritrovare se stesso.

L’Ex Lavanderia che da anni lotta per la rinascita e la riqualificazione del territorio nel quale è situata, risulta il luogo ideale e perfetto per ospitare questo progetto. Gli artisti interessati devono inviare una breve lettera in cui condividere una riflessione o raccontare un episodio personale legato al tema della rinascita e rispondere alla seguente domanda : perché fare teatro oggi?

Verrà ammesso all’open call solo chi parteciperà ad entrambe le fasi.

Il materiale per candidarsi all’open call dovrà essere inviato entro e non oltre il 20 agosto.

Numero massimo di partecipanti: 15

Per ulteriori informazioni e invio della richiesta di partecipazione all’Open Call, contattare: rmerliniabarico@gmail.com

3402532781 Riccardo Merlini

Evento fb https://www.facebook.com/events/483106972506991/