‘Open Fleming’, festa tra shopping intelligente e musica

Roma – Il 22 novembre, a Roma, si tiene ‘Open Fleming’, prima edizione di Festa della Musica nel quartiere Collina Fleming in XV municipio. L’evento e’ promosso e autofinanziato dall’associazione Fleming Shopping con l’obiettivo di incentivare la socialita’, l’appartenenza al territorio e la riscoperta dello shopping intelligente nel quartiere in cui si vive. In occasione, il 22 novembre, della festivita’ di Santa Cecilia, patrona della Musica, degli strumentisti e dei cantanti, la musica sara’ quindi protagonista di ‘Open Fleming’: concerti e spettacoli tra le vie del quartiere dove si esibiranno artisti, musicisti e cantanti coadiuvati dalla direzione artistica della pianista Sonia Costantini, nota figura artistica poliedrica. Da non perdere i concerti itineranti dell’Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Sax on The Roman Castles e la Jazz Band ‘Old Dixie & Swing Band’. Le attivita’ commerciali di via Flaminia Vecchia, via Nitti e via di Rocca Porena, aderenti all’iniziativa, resteranno aperte fino alle 23, con promozioni dedicate, mentre i locali e i bar proporranno degustazioni a prezzo riservato. Inoltre per tutti i bambini sara’ allestita la palestra della scuola Nitti, con animazione, letture, attivita’ sportive e giochi.