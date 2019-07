Opera, a Caracalla Jordi Bernacer dirigerà Aida

Roma – A una settimana dal successo della prima torna in scena alle Terme di Caracalla l’Aida di Giuseppe Verdi, l’opera simbolo degli allestimenti nell’antico scenario archeologico, dal quale mancava dal 2011. Lo spettacolo, nel nuovo allestimento con regia, scene, costumi e luci di Denis Krief sara’ diretto da Jordi Bernacer e sara’ interpretato nelle due serate della fine settimana da cast diversi. La sera di venerdi’ 12 Aida sara’ Vittoria Yeo, Radames Alfred Kim, Judit Kutasi sara’ Amneris, Adrian Sampetrean Ramfis. Sabato 13, sempre alle 21, Aida sara’ Serena Farnocchia, Diego Cavazzin Radames, Silvia Beltrami Amneris e Alessio Cacciamani Ramfis. In entrambe le serate Marco Caria sara’ Amonasro, mentre Domingo Pellicola avra’ il ruolo del Messaggero e Rafaela Albuquerque interpretera’ la Gran Sacerdotessa; i due ultimi fanno parte di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Il Coro e’ diretto dal maestro Roberto Gabbiani. La coreografia di Giorgio Mancini e’ interpreta dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. L’Aida di Verdi sara’ ancora replicata giovedi’ 18, mercoledi’ 24, mercoledi’ 31 luglio e sabato 3 agosto. Tutte le rappresentazioni inizieranno alle ore 21. L’opera avra’ i sottotitoli in italiano e in inglese. Prosegue cosi’ la stagione estiva, che durera’ fino all’8 agosto 2019, per un totale di 36 serate, che comprendono, oltre all’Aida, La traviata, il balletto Romeo e Giulietta e numerosi extra con un’offerta di eccellenza aperta a un larghissimo pubblico, com’e’ nella tradizione delle stagioni estive del Teatro dell’Opera di Roma. I biglietti per la stagione estiva 2019 sono in vendita alla biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma. Per informazioni: operaroma.it.