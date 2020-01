Orchidea – Storia di un fiore malato dal 9 al 12 gennaio al Teatro Tordinona

Cosa sappiamo del Parkinson? Delle conseguenze che esso provoca? Sono queste le domande che si è posta Mariaelena Masetti Zannini quando qualche mese fa ha conosciuto Laura Rinaldoni. Quarantaseienne con diagnosi di Parkinson risalente a 10 anni fa. La conosce, la frequenta, diventano amiche. E da lì nasce l’idea di raccontare verità che molti non sanno. L’autrice e regista, già conosciuta nell’ambito teatrale per lavori come SS, Musami o Vate alle colonne del Vizio, Parole dal cielo, Il paradiso delle Vergini, Piccole donne freak e opere sul mare come Ora Era L’ira a Capri ed Eroideide a Castellammare del Golfo, decide di mettere in scena Orchidea, storia di un fiore malato ad una sola condizione: che sia la stessa Laura a portarlo in scena.

Il lavoro, sul palco del Teatro Tordinona dal 9 al 12 gennaio, diventa, quindi, il racconto della vita della Rinaldoni, che confessa emozioni a caldo ed esperienze di vita forti, spesso estreme, legate alla sessualità e al dramma farmacologico che scatena in questa malattia impulsi violenti, autolesionisti ma al contempo vibranti di energia creativa.

Sul palco del Teatro Tordinona le sue parole della protagonista, attraverso audio originali che negli anni ha tenuto gelosamente nascosti come un diario segreto e che ora, come un film onirico, attraverso la drammaturgia di quest’opera, prenderanno vita sul palcoscenico

Sarà proprio la stessa Laura presente in scena a testimoniare la follia della sua triste realtà come un’equilibrista fragile sulle corde della vita.

OrchiDea – storia di un fiore malato

uno spettacolo scritto e diretto da Mariaelena Masetti Zannini

collaborazione alla regia Emanuela Bolco

audio originali Laura Rinaldoni

Scene e costumi Alexandros Mars

Arte rituale erotica del corpo a cura di Niko Marinelli

coreografie Gonzalo Mirabella

coordinamento artistico Sylvia Di Ianni

con Laura Rinaldoni e con Gabriella Casali, Antonio Fazio, Gonzalo Mirabella, Sylvia Di Ianni, Niko Marinelli, Stefano Germani, Ilaria Amadei, Anthony Rosa, Marco Fioramanti e con la partecipazione speciale del marito Andrea Vangelisti e della sorella Daniela Rinaldoni

TEATRO TORDINONA

via degli Acquasparta 18

dal 9 al 12 gennaio 2020

ore 21.00

domenica ore 18.00

Biglietti: 12 euro

Ridotto 10

Tessera 3

Info e prenotazioni

tordinonateatro1@gmail.com 067004932