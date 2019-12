Ostia Antica, Parco Archeologico nella Lingua dei Segni

Roma – In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilita’, il Parco Archeologico di Ostia antica, il Gruppo Silis e l’Ens Cr Lazio annunciano in una nota che mercoledi’ 4 dicembre, alle 16.30 presso l’Antiquarium di Ostia antica sara’ presentato il nuovo progetto ‘Il Parco Archeologico di Ostia nella Lingua dei Segni’.

Il direttore del Parco e i rappresentanti del Gruppo Silis e dell’Ens presenteranno i due video, in Lis e in Is, attraverso i quali il Parco ha inteso dare il proprio benvenuto agli utenti con disabilita’ uditiva, ampliando l’accessibilita’ dei propri siti aperti al pubblico (Scavi di Ostia antica, Castello di Giulio II, Complesso dei Porti di Claudio e di Traiano e Necropoli di Isola Sacra) con l’obiettivo di rendere il patrimonio sempre piu’ condiviso e partecipato.

L’appuntamento e’ alle 16.30 presso l’Antiquarium; l’accesso e’ gratuito ma e’ richiesta la prenotazione all’indirizzo pa-oant.comunicazione@beniculturali.it entro il 3 dicembre. Prima della presentazione sara’ possibile partecipare a una visita guidata in Lis del sito di Ostia antica. L’appuntamento e’ alle 14 presso la biglietteria degli Scavi di Ostia antica, in Via dei Romagnoli 717; per i partecipanti l’accesso e’ gratuito ma e’ richiesta la prenotazione entro il 2 dicembre all’indirizzo segreteria@grupposilis.it. In caso di pioggia, la visita non potra’ essere effettuata: l’eventuale annullamento verra’ comunicato sulla pagina Facebook del Parco entro le 12 del giorno stesso. Anche in caso di pioggia, avra’ comunque luogo la presentazione dei video in Antiquarium.