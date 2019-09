Ostia, i Gibson Brothers allo stabilimento Village per il sociale

I Gibson Brothers – uno dei primi gruppi ad introdurre l’Eurodisco, stile che mescola il genere disco con il blues ed il rock – arrivano ad Ostia. La band, che ha raggiunto la popolarità mondiale nel 1978 con il brano “Cuba”, è stata negli anni un punto di riferimento per molti gruppi emergenti.

La serata che unirà musica, divertimento, lo stare insieme e la solidarietà è in programma Sabato 28 settembre 2019 alle ore 19:30 con cena spettacolo presso lo stabilimento balneare Village di Ostia Lido (Lungomare Paolo Toscanelli – 197). Qui, a partire dalle ore 22:00, i Gibson Brothers – in un evento benefico organizzato dalla Fondazione Senior Italia, con il patrocinio del Municipio X di Roma e grazie alla collaborazione di Maria Grazia Preite – porteranno in scena molti dei loro successi (tra cui “Come to America”, “Que sera mi vida”, “Cuba” ed “Heaven”), accompagnati da una band d’eccezione formata da otto elementi che suonerà live.

L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza per attrezzare lo spazio esterno della nuova scuola di via della Maggiorana (località Centro Giano).

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi allo stabilimento Village ai numeri di telefono: 0653273350 – 0669281463