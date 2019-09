Ostia, Sagra della Seppia 2019

Roma – Lunedì 23 settembre 2019, alle ore 11:30 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Sagra della seppia di Ostia che si terrà dall’11 al 13 ottobre all’interno del Camping Park Roma Capitol di Ostia Antica. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 20mila presenze, quest’anno si replica nella stessa location con tante iniziative e novità che arricchiranno ulteriormente l’offerta sia dal punto di vista gastronomico, sia per quel che concerne lo spettacolo e il divertimento. Grande protagonista della sagra, ovviamente, sarà la seppia che proprio in autunno popola le acque del litorale romano. Anche quest’anno ci sarà un menù interamente a lei dedicato, con la possibilità di gustarla in diverse varianti. Tra gli obiettivi dell’evento – organizzato dall’associazione Ostia Ristora – c’è la volontà di far conoscere meglio le tipicità del mare di Ostia e di rilanciare il territorio lidense con una manifestazione che abbini la buona cucina alla musica e allo sport. Come nella prima edizione, infatti, nel corso dei tre giorni si alterneranno sul palco della sagra numerose band musicali, mentre i campi sportivi del campeggio Roma Capitol saranno a disposizione dei più piccoli per allenamenti e mini-tornei. Sono previsti, inoltre, una serie di dibattiti e approfondimenti sulle proprietà della seppia, sulla riscoperta del mare lidense e, naturalmente, sui tanti aspetti della sana cucina mediterranea. Tra le novità dell’edizione 2019, inoltre, avrà luogo nell’ambito della manifestazione anche un educational internazionale, promosso sempre da Ostia Ristora, con un workshop in collaborazione con alcuni tour operator provenienti da Ucraina, Norvegia e Albania che saranno ospiti dell’evento. Nell’ambito del workshop si parlerà delle potenzialità turistiche di Ostia e di tutto il litorale capitolino e i tour operator verranno accompagnati nei luoghi simbolo del quartiere lidense e del suo entroterra. Sarà prezioso anche l’apporto dell’associazione Ostia In Bici che nel corso dell’evento organizzaerà un percorso cicloturistico che si diramerà tra l’altro attraverso il sentiero Pasolini e la pista ciclabile che conduce fino al Camping Park Roma Capitol. ASSOCIAZIONE OSTIA RISTORA L’associazione Ostia Ristora nasce nel 2018 dall’unione di un gruppo di operatori della ristorazione di Ostia. Ha come obiettivo principale il rilancio del territorio lidense, attraverso le sue bellezze naturali, le sue attrazioni turistiche ma anche attraverso la cucina e la ristorazione.