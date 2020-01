Ostia – Venerdì Notte nazionale del Liceo all’Anco Marzio –

Il liceo Classico statale Anco Marzio di Ostia si fa bello di sera e apre le porte a studenti e cittadini per la Notte Nazionale del Liceo Classico. L’iniziativa, nata da un’idea del prof. Rocco Schembra docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), è promossa dal ministero dell’Istruzione ed è giunta ormai alla VI edizione, che quest’anno registra la partecipazione di ben 436 Licei Classici su tutto il territorio italiano.

L’Anco Marzio, storico ed unico Liceo Classico di Ostia, ha organizzato per l’occasione un programma ricco di conferenze, eventi culturali e laboratori che vedranno impegnati studenti ed ex alunni a partire dalle ore 18 di venerdì 17 gennaio per un’iniziativa aperta a tutto il territorio che terminerà dopo la mezzanotte.

Protagonisti della kermesse saranno gli studenti del Liceo che si alterneranno in una vera e propria maratona culturale. Previste rappresentazioni teatrali e intermezzi musicali, dibattiti filosofici, un laboratorio di archeologia subacquea, laboratori scientifici, i lavori del progetto A.U.R.E.US. dedicato all’educazione al patrimonio e del progetto “Diplomatici” con la simulazione di conferenze secondo il modello delle Nazioni Unite. La serata sarà accompagnata da degustazioni rigorosamente in stile “antico”.

Lo comunica in una nota Il Liceo Classico Statale “Anco Marzio” di Ostia.