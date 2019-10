Ottobrata romana, Street Food a Colli Albani 25-26-27 ottobre

COLLI ALBANI-Festival dello Street Food. Terza Edizione. Un trionfo di gustose novità gastronomiche da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre. 26 street chef si daranno battaglia tra padelle e fornelli nel cuore di Roma, presso il Piazzale dei Castelli Romani a Colli Albani. Ancora una volta l’ottobrata romana si riempie di gusto, colori e tanto divertimento. La Typical Truck Street Food, dopo l’entusiasmante tour estivo in giro per l’Italia, è pronta per uno scoppiettante ritorno nel cuore di Roma. Il Coloratissimo circo TtSfood travolgerà il quartiere Appio-Tuscolano con musica, spettacoli e cibo espresso di qualità. Tre giorni di meravigliose attrazioni per un fine settimana dedicato a tutta la famiglia con street band, animazione, giocoleria e tanto divertimento e buon gusto. Ad ingresso libero dalle ore 12,00 fino alle 24,00. Piatti della tradizione e sfiziose novità. Piatti per palati forti e prelibatezze raffinate. Dolci e salati per tutti. Artisti di strada e circensi che vi stupiranno con emozionanti spettacoli e suggestive performance. Spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie.. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Al tramonto “MAGIC APERITIF”, lounge music con dj-set, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi FIRE SHOW, musica, arte, giochi di fuoco e spettacoli fiabeschi.

AMERICAN CHIPS Hamburger, hotdog e chicken wings

STRANORCINO Panini alla romana e ravioli di porchetta

PETRIGLIA DOLCIARIA Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità

LA RUEDA Paella valenciana e sangria

APORKETTA Panini con porchetta di Ariccia

L’APULIA Panini con polpo arrosto

AO’ Panino con scottona sfilacciata

COOKIE JAM Tiramisù espresso e cheesecake

PATARTS Patate ripiene in tutte le salse

NAPULE’ Cuzzetiello e pizza fritta

GRIDDLED Hamburger di Chianina

GIOWA Puccia con maialino nero affumicato

BIZZI – L’ARROSTICINO Arrosticini di pecora

I BUTTERI Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti in vari gusti

LE BONTA’ SICILIANE Cucina tipica siciliana

SAPORI DI PUGLIA Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia

IRISH TASTE Carne irlandese cotta alla brace

OLIVA TIME Olive e cremini ascolani

PANU Panuozzo di Gragnano

MASSERIA CILENTO Caciocavallo impiccato

FOOD FAMILY Hamburger e hotdog gourmet

SFIZIO CAPITALE Cuoppo di pesce fritto

APE MAGNA Arrosticini e patate a spirale

LA GALLINA AL VOLANTE Panini con carne di bufala, verdure e burratine

COCO LOCO Specialità Messicane

LANDSHUTER BRAUHAUS Birra cruda bavarese

SPECIALE MENU’ COLLI ALBANI-ROMA

Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival da non mancare dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di qualità.

Venerdì 25: 17.00-24,00

Sabato 26: 12.00-24.00

Domenica 27: 12.00-24.00