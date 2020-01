Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi, nella selezione ufficiale del Festival di Berlino

BERLINALE 70 – “Palazzo di Giustizia” selezionato in Generation

Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi è nella selezione ufficiale del 70. Festival di Berlino, in concorso nella sezione Generation.

Nel cast: Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi.

Musiche originali di Giuseppe Tranquillino Minerva.

Essere stati scelti per Generation Plus 14 – dichiara il produttore Carlo Cresto-Dina – presentare e discutere il film di Chiara Bellosi in una sezione dedicata a un pubblico di giovanissimi ci emoziona come non mai: non per la moda di “parlare ai giovani”, ma perché è un pubblico difficile, giustamente diffidente. Siamo contenti di affrontare anche questa sfida, e continuare l’avventura di fare questi film eccentrici ed eretici

Il film racconta di una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, nel cuore del palazzo, c’è un’udienza: sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che, appena derubato, ha reagito, sparato e ucciso l’altro, giovanissimo, complice. C’è il rituale, c’è un linguaggio, ci sono le toghe. Gli interrogatori, le prove, i testimoni. Ma noi vediamo anche (o soprattutto?) quello che sta fuori: i corridoi, gli uffici, il via vai feriale del tribunale, il rumore, il disordine. Le famiglie degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa.

Chiara Bellosi si diploma in drammaturgia alla Paolo Grassi e nel 2007 studia documentario allo IED di Venezia con Leonardo Di Costanzo, Carlotta Cristiani e Silvio Soldini. Ha realizzato un cortometraggio, parte del film corale “Che cosa manca” prodotto da Eskimosa e Rai Cinema ed edito in dvd da Feltrinelli. Ha lavorato successivamente alla realizzazione di diversi documentari.

“Palazzo di Giustizia” è il suo primo lungometraggio di finzione.

Palazzo di Giustizia è prodotto da tempesta / Carlo Cresto-Dina e Rai Cinema in co-produzione con Cinédokké e sarà distribuito da Istituto Luce Cinecittà.

Per la produzione del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, l’unico disciplinare europeo di sostenibilità ambientale certificato per la produzione cinematografica.

PERSONAGGI E INTERPRETI

Angelina Daphne Scoccia

Luce Bianca Leonardi

Domenica Sarah Short

Viale Nicola Rignanese

Magia Giovanni Anzaldo

Daniele Andrea Lattanzi

Pubblico Ministero Roberto Sbaratto

Avvocato di Viale Marco Rosafio

Avvocato di Magia Simone Moretto

Margherita Margherita Coldesina

Giudice Cinzia Morandi

Cancelliere Michele Franco

Stenografa Debora Benincasa

Cowboy Cecco Bellosi

Barista ragazzo Emanuele Attini

Barista Uomo Gian Piero Perone

Cameriere Dario Benedetto

Tirocinante Biagio Bello

Tirocinante Alessio Burgio

Cancelliera Palma Della Rocca

Assistente Avvocato Viale Diego Benzoni

Assistente Massimo Pica

Carabiniere Giuseppe Balducci

Carabiniere Fabio De Donno

Polizia Penitenziaria Daniele Gaeta

Polizia Penitenziaria Roberto Malinverni

Bambini Alice Mitrotta, Raffaella Halilovic, Francesco Cinque, Colombiana Halilovic, Spagnola Halilovic, Cloe Elettra Busso, Gabriele Regio

CREDITI

Un film scritto e diretto da Chiara Bellosi

Fotografia Maurizio Calvese

Montaggio Stefano Cravero

Scenografia Giuliano Pannuti

Costumi Loredana Buscemi

Suono Cristophe Giovannoni, Xavier Lavorel

Montaggio sonoro Vito Martinelli

Musiche Originali Giuseppe Tranuillino Minerva

Mix Maxence Ciekawy

Trucco Assunta Ranieri

Acconciature Pina Piras

Acting Coach Tatiana Lepore

Casting Director Massimo Apolloni

Organizzatore Generale Giorgio Gasparini

Aiuto regia Vincenzo Mineo

Prodotto da Carlo Cresto-Dina

coprodotto da Michela Pini

produttori associati Valeria Jamonte, Alessio Lazzareschi, Manuela Melissano, Francesca Andreoli

una produzione tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema

in coproduzione con Cinédokké

in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR

con il sostegno di Ufficio Federale della Cultura (UFC)

in collaborazione con Istituto Luce – Cinecittà

con il sostegno della DG Cinema

opera realizzata con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando “Piemonte Film TV Fund”

e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte

con il sostegno di STAGE POOL FOCAL / Fondation Ernst Göhner

una distribuzione Istituto Luce – Cinecittà world sales Vision Distribution