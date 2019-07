Palazzo Merulana, al via ‘Cinema dell’Invisibile’

Roma – Si apre a Roma con una serata in ricordo del regista Ugo Gregoretti, recentemente scomparso, la rassegna cinematografica Cinema dell’Invisibile che da oggi 31 luglio al 12 agosto 2019 Palazzo Merulana proporra’ insieme all’associazione culturale Nel Blu Studios, con il patrocinio dell’Anac (Associazione nazionale autori cinematografici). Sara’ innanzitutto un’occasione per rendere omaggio, con il primo appuntamento, a un grande maestro del cinema italiano, geniale narratore dell’Italia, giornalista, drammaturgo e attore, ‘maestro provocatore’ anche della televisione e del teatro. Il programma della serata, che sara’ presentata dal regista e produttore Tino Franco, fondatore dell’associazione Nel Blu Studios e organizzatore della rassegna, prevede proiezioni di filmati inediti e dell’ultimo film alla presenza di familiari e amici. L’ingresso per la serata di inaugurazione e’ gratuito. La rassegna Cinema dell’Invisibile proseguira’ con la proiezione di film che, nonostante la qualita’ e i premi raccolti a festival nazionali e internazionali, non hanno avuto l’opportunita’ di essere distribuiti o hanno avuto una distribuzione limitata. Una selezione di film e documentari del cinema indipendente italiano, scelti in collaborazione con l’Anac, che saranno presentati dagli stessi autori, affiancati da giornalisti, critici cinematografici e addetti ai lavori.

“Le carenze della distribuzione in Italia sempre piu’ penalizzano il cinema che cerca con difficolta’ di uscire dal mainstream, tentando nuove strade espressive e scontrandosi, invece, con quella che di fatto, ormai da tempo, e’ una vera e propria censura del mercato- afferma in una nota Tino Franco- A questa criticita’ della filiera cinematografica va aggiunta poi l’enorme offerta di cinema da parte dei colossi dello streaming che, non essendo soggetti ai regimi fiscali delle imprese italiane, possono proporre il loro prodotto a basso costo, contribuendo alla disaffezione del pubblico alla fruizione in sala dei film. Senza voler fare crociate fuori tempo e fuori luogo contro gli inevitabili cambiamenti sociali e di costume che coinvolgono soprattutto il pubblico dei giovani, sempre piu’ abituato a guardare i film su tablet, smartphone, pc e tv, restiamo convinti che l’esperienza della visione condivisa sia un valore che non bisogna smarrire: i cineforum e i cineclub rappresentavano un momento di riflessione ed elaborazione critica, ma anche di uscita dal proprio orizzonte privato e occasione di confronto con lo sguardo dell’altro”. Il biglietto e’ unico al costo di 7 euro dal primo al 12 agosto e da’ diritto alla proiezione e a un calice di vino. Prenotazione consigliata al numero +390639967800, diritti di prenotazione 2 euro. Programma del 31 luglio, omaggio a Ugo Gregoretti: La storia sono io, appunti per un film in nuce, Italia 2013; Ugo Gregoretti racconta Lungo le rive della morte, 30′, Italia 2016; Lungo le rive della morte, episodio tratto dal film Scossa, 30′, Italia 2011. Programma dal primo al 12 agosto 2019: giovedi’ 1 agosto Arrivederci Saigon di Wilma Labate; venerdi’ 2 agosto Blue Kids di Andrea Tagliaferri; sabato 3 agosto La terra dell’abbastanza di Damiano & Fabio D’Innocenzo; domenica 4 agosto L’eroe di Cristiano Anania; lunedi’ 5 agosto L’uomo che non cambio’ la storia di Enrico Caria; mercoledi’7 agosto La notte e’ piccola per noi di Gianfrancesco Lazotti; giovedi’ 8 agosto Ricordi? di Valerio Mieli; venerdi’ 9 agosto Conversazioni atomiche di Felice Farina; sabato 10 agosto Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; domenica11 agosto Bianco di Roberto Di Vito; lunedi’ 12 agosto Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire.