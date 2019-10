Palladium, al via la rassegna Viteinmusica dedicata ai biopic musicali: si inizia mercoledì 30 ottobre con “Amadeus”

Il Teatro Palladium torna sala cinematografica con la rassegna #Viteinmusica: cinque appuntamenti con il biopic musicale da mercoledì 30 ottobre a martedì 17 dicembre dedicati ai grandi protagonisti della musica classica, folk d’autore, jazz e rock. Ogni proiezione sarà anticipata da un incontro con critici ed esperti nel foyer del teatro alle ore 18,30. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo – Collegio didattico DAMS dell’Università Roma Tre e finanziato dal MIBACT nell’ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica.

Nel solco della tradizione del film biografico, anche la sotto-categoria del biopic musicale si avvale di forme e strutture provenienti da altri generi, dal film storico al musical, e si esprime con la stessa varietà. Un elemento, tuttavia, tende a rimanere costante nel tempo: quando racconta la vita dei musicisti – un compositore, uno strumentista, un cantautore o una band – il cinema si apre alle potenzialità spettacolari e narrative della musica in forme non convenzionali. Gli incontri della rassegna #viteinmusica intendono restituire questa ricchezza: i film proposti ripensano la funzione della musica all’interno del racconto filmico, per interpretare diversamente la storia o per inventare nuove forme di coinvolgimento spettacolare.

Si inizia mercoledì 30 novembre con Amadeus di Miloš Forman (1984), introdotto dal Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium Luca Aversano ed Enrico Carocci, professore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre. Il film è tratto dall’omonima opera teatrale di Peter Shaffer, liberamente ispirata alla vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart.

Mercoledì 6 novembre è la volta di Io non sono qui – I’m Not There di Todd Haynes (2007) introdotto dal critico cinematografico Boris Sollazzo e dal critico musicale Giovanni Vacca. La vita di Bob Dylan – interpretato tra gli altri da un magistrale Christian Bale – raccontata attraverso sette distinti momenti della sua vita: dagli inizi della sua carriera folk al successo, passando per la controversa svolta verso il rock, l’incidente in moto e infine conseguente ritiro dalle scene.

Mercoledì 20 novembre arriva sullo schermo Arrivederci Saigon di Wilma Labate (2018), la storia de Le Stars, gruppo al femminile composto da cinque ragazze partite dalla Toscana per una tournée in Estremo Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in Vietnam nel 1968 in piena guerra. La regista ne parlerà con il pubblico insieme a Veronica Pravadelli e Jacopo Pellegrini, entrambi docenti del Dipartimento Filosofia Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre.

Bird di Clint Eastwood (1988) è il film previsto martedì 10 dicembre introdotto dal critico cinematografico Massimo Galimberti con il musicologo Ennio Speranza. Nasce come tributo alla vita e soprattutto alla musica jazz del sassofonista nero Charlie “Bird” Parker, morto a soli 35 anni divorato dall’alcol e dalla droga.

#Viteinmusica si chiude martedì 17 dicembre con il lavoro di montaggio Vite parallele, che raccorderà sullo schermo alcune sequenze significative del genere cinematografico oggetto della rassegna. L’introduzione è affidata a Vito Zagarrio, regista e professore dell’Università degli Studi Roma Tre, che ne parlerà con Antonio Rostagno, professore di Storia della Musica presso l’Università La Sapienza di Roma.

PROGRAMMA E SINOSSI

Mercoledì 30 ottobre – Amadeus di Miloš Forman, 1984

Introducono: Luca Aversano, Enrico Carocci

Amadeus è un film del 1984 diretto da Miloš Forman. Il film è tratto dall’omonima opera teatrale di Peter Shaffer liberamente ispirata alla vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Ogni scena del film è accompagnata da una scelta di capolavori mozartiani. Il film riscosse un grande successo e vinse numerosi premi, tra i quali 8 Oscar, 4 Golden Globe, 4 Bafta e 3 David di Donatello. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al cinquantatreesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

Mercoledì 6 novembre – Io non sono qui – I’m Not There di Todd Haynes, 2007

Introducono: Boris Sollazzo, Giovanni Vacca

Co-sceneggiato e diretto da Todd Haynes e Oren Moverman, il film ripercorre la storia del musicista in sette distinti momenti della sua vita, venendo interpretato da sei attori diversi, tra cui un magistrale Christian Bale. Il film ha ottenuto 1 candidatura al Premio Oscar, 1 candidatura ai Nastri d’Argento ed è stato premiato al Festival di Venezia e ai Golden Globes.

Mercoledì 20 novembre – Arrivederci Saigon di Wilma Labate, 2018

Introducono: Veronica Pravadelli, Jacopo Pellegrini alla presenza della regista

Cinque giovani ragazze, armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono dalla provincia toscana per una tournée in Estremo Oriente. Sono Le Stars, uno dei rari gruppi femminili italiani dell’epoca. Sognano il successo, ma si ritrovano in guerra. È il 1968 e la guerra è quella vera del Vietnam. Dopo cinquant’anni “Le Stars” raccontano la loro avventura tra soldati americani, basi sperdute nella giungla e musica Soul. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello

Martedì 10 dicembre – Bird di Clint Eastwood, 1988

Introducono: Massimo Galimberti, Ennio Speranza

Bird è un film del 1988 prodotto e diretto da Clint Eastwood, scritto da Joel Oliansky. Nasce come tributo alla vita e soprattutto alla musica jazz del sassofonista nero Charlie “Bird” Parker, inventore del be-bop assieme a Dizzy Gillespie. Morì a soli 35 anni nel 1955, divorato dall’alcol e dalla droga, ma verrà ricordato come uno dei più grandi musicisti jazz della storia.

Martedì 17 dicembre – Vite parallele film di montaggio a cura di Vito Zagarrio, 2019

Introducono: Antonio Rostagno, Vito Zagarrio

