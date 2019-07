Panariello Conti Pieraccioni, nuova data a Brescia il 14 dicembre

E’ boom di richieste per il tour (versione) teatrale

Continua il successo in prevendita per IL TOUR” versione teatrale di GIORGIO PANARIELLO, CARLO CONTI e LEONARDO PIERACCIONI e aumentano le richieste: la nuova data è fissata a Brescia il 14 dicembre 2019 (Teatro Dis_Play Brixia Forum).

Prodotto da Friends&Partners, il trio di mattatori, amici di lungo corso e protagonisti indiscussi della scena, ha già in calendario sei date (annunciate precedentemente) in sei importanti città italiane: il 18 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), il 30 a Napoli (Palapartenope), il 2 dicembre a Roma (Teatro Brancaccio), il 9 a Torino (Teatro Colosseo), il 17 a Bergamo (Teatro Creberg) e il 21 a Bologna (Europauditorium).

I biglietti de Il Tour 2019 sono tutti disponibili in prevendita e da martedì 30 luglio dalle ore 16.00 potranno essere acquistati anche quelli per la nuova tappa di Brescia sempre sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e nei punti vendita abituali.

E quest’estate, a grande richiesta, restano a disposizione del pubblico (dopo la doppia rappresentazione di Livorno e quella di Frosinone) due grandi appuntamenti in 3 location affascinanti: a Castiglioncello-LI (Castello Pasquini) sabato 10 agosto, a Cinquale-MS (Arena della Versilia) lunedì 12 e aFollonica-GR (Follonica Summer Festival) martedì 13.

Sarà l’occasione per vedere dal vivo uno show a 360 gradi dove cinema, teatro e televisione si intrecciano tra gag, battute, sketch esilaranti, improvvisazione e il coinvolgimento del pubblico. Uno spettacolo nato per far ridere, ma anche per far riflettere prendendo spunto dall’attualità.

Tutte le informazioni e il calendario aggiornato del tour disponibili su www.friendsandpartners.it.

