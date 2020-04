Parco Colosseo celebra Natale Roma aprendo porte virtuali restauro

Roma – In occasione del Natale di Roma il Parco archeologico del Colosseo apre virtualmente i suoi cancelli con una speciale visita ad alcuni dei cantieri di restauro e manutenzione in programma nel corso del 2020. “Sulla scia delle altre iniziative di successo organizzate per le campagne #laculturanonsiferma e #iorestoacasa- si legge in una nota del Parco- domani 21 aprile con foto e video vi accompagneremo virtualmente nell’Arco di Tito, cammineremo su mosaici e marmi antichi, scopriremo il progetto di anastilosi degli anni Trenta al Tempio di Vesta, saliremo a 40 metri dal suolo fino alla statua di S. Pietro sulla Colonna Traiana e visiteremo da vicino l’Arco di Settimio Severo.

Il Parco archeologico del Colosseo comprende oltre all’Anfiteatro Flavio e la Domus Aurea, le aree del Foro Romano e del Palatino in cui si ritrovano le tracce delle origini di Roma- afferma il direttore, Alfonsina Russo- Nel corso dei secoli questi luoghi sono diventati la culla della civilta’ occidentale, ospitando case, palazzi, templi e monumenti pubblici. Su questi luoghi si sono depositati i segni del tempo, ma nei secoli non si e’ mai cancellato il messaggio di cui essi sono portatori. È nostro dovere conservare questo messaggio per il futuro, e’ nostro dovere prenderci cura della Storia.

In questo giorno in cui si celebra il Natale di Roma apriamo virtualmente i cancelli del Parco e vi invitiamo ad entrare e a partecipare delle nostre attivita’ di cura e manutenzione di un patrimonio che e’ vostro innanzitutto”. A partire dalle 11 e per tutta la giornata il pubblico da casa potra’ seguire sui social @parcocolosseo l’evento online. Da non perdere alle ore 17 l’appuntamento con il professor Andrea Carandini che si colleghera’ con noi per un approfondimento sulla storia di Roma e le sue origini.