‘Peccati Originali Ue’, nuovo libro di Spannaus alla John Cabot University

Roma – Sara’ presentato martedi’ 10 settembre alle ore 19, presso la sede della John Cabot University in via della Lungara 233, a Roma, il nuovo libro di Andrew Spannaus dal titolo: ‘Original Sins: Globalization, Populism and the Six Contradictions Facing the European Union’. L’autore, giornalista e analista politico di origine statunitense, che vive stabilmente a Milano ha detto: “L’Unione europea e’ nei guai. Gli elettori sostengono sempre di piu’ i partiti populisti e antisistema. È molto comune sentire che questo processo sia dovuto principalmente a motivazioni razziste o reazionarie, e che l’avanzata del nazionalismo rappresenti un presagio per il ritorno della guerra. Ma questi argomenti non sono solo semplicistici, sono spesso utilizzati strumentalmente dalle elite per autoassolversi, evitando di andare alla base dei problemi riguardanti sia la Ue sia gli Usa”. Spannaus, noto commentatore politico, nel 2016 predisse la vittoria di Trump. Alla presentazione interverra’ il presidente della John Cabot University, Franco Pavoncello, mentre i lavori saranno moderati dal professor Federigo Argentieri, direttore dell’Istituto Guarini per gli Affari pubblici.