Per amore dell’arte le strade di Roma si tingono di rosso.

Sorprende il nuovo giallo Rosso Romano di Nicoletta Latteri che sta girando tra gli appassionati di Roma per la sua capacità di tracciare in modo giovane e irriverente un quadro della città molto attuale e al tempo stesso antico, fino a fare della stessa città eterna un personaggio che in più tratti domina la scena come se fosse un essere sovrannaturale capace di decidere del destino di chi nel presente e nel passato ne ha percorso le strade perdendosi tra la bellezza dei monumenti e gli angoli più bui e misteriosi.

Un giallo che racconta Roma, ma soprattutto che la ama e la fa amare.

Così come si rendono conto di amarla i giovani protagonisti, che dalle serate della movida si trovano involontariamente catapultati in una frenetica caccia al tesoro nel disperato tentativo di salvare una collezione d’arte, scomparsa ai tempi di Napoleone, dalle spregiudicate mire di una lobby di potere legata al Vaticano. Una collezione d’arte per la cui bellezza vale la pena morire ma soprattutto vivere.