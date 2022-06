Il “mese dell’orgoglio” della comunità LGBTQ+ ha visto protagonista la capitale con il Roma Pride 2022. Ieri con il corteo partito da piazza della Repubblica, dopo due anni dall’ultima edizione, con lo slogan “torniamo per far rumore” ha sfilato per le strade del centro per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza di diritti.

Con i balli e i colori è stata incorniciata una grande festa con 900mila persone (come riportato dagli organizzatori), al corteo anche politici, tra cui il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Abbiamo tutti gli stessi diritti, viviamo con amore, non con odio”. E’ Elodie a dirlo , l’artista romana e ‘madrina’ del Roma Pride 2022, dopo aver cantato alcune delle sue ‘hit’ nel corso della manifestazione.

(foto di Carmelo Daniele)