Piazza Navona, domenica ‘Insieme’ con Tortu e Re

Roma – Domenica 13 ottobre torna a Roma ‘Atletica insieme’, l’evento dedicato alle famiglie e alla promozione dello sport. Nella suggestiva cornice di piazza Navona, tra i campioni presenti alla terza edizione, ci saranno anche Filippo Tortu e Davide Re. Dopo le belle prove ai mondiali di Doha, i primatisti italiani dei 100 e dei 400 metri si intratterranno con tifosi e appassionati nella zona della pista di velocita’.

Sara’ una giornata di sport per tutti, in cui grandi e piccoli potranno cimentarsi con alcune specialita’ dell’atletica. La manifestazione organizzata da Fiamme Gialle, Roma Capitale e Fidal Lazio si aprira’ alle ore 10 con attivita’ sportive per i piu’ piccoli e con la ‘Mamma Run’, una passeggiata di 500 metri per mamme e figli sul percorso che si snoda intorno alla piazza.

Lo starter d’eccezione sara’ Filippo Tortu. Alle ore 14 e’ prevista la cerimonia dell’alzabandiera, con l’intervento della banda del corpo della Guardia di Finanza e, a seguire, le gare di atletica per ragazzi, cadetti, allievi e adulti. Alle 17.30 chiudera’ l’evento la ‘Staffetta dell’amicizia’.