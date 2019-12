Roma – Gia’ dal primo giorno e’ alta l’affluenza a ‘Piu’ libri piu’ liberi’, la fiera della piccola e media editoria di Roma. Fin dalle prime ore del mattino, giovani e studenti hanno affollato le biglietterie e gli eventi in programma alla Nuvola dell’Eur. Tra i piu’ seguiti il dialogo tra la sindaca di Danzica, Aleksandra Dulkiewicz e Wlodek Goldkorn, l’incontro sul valore della memoria tra Sami Modiano e Marcello Pezzetti, l’antologia dei poeti italiani nati negli anni ’80 e ’90, a cura di Interno Poesia, e l’incontro sulla mostra ‘Rodari per Munari’, a cura di Biblioteche di Roma.

La seconda giornata si aprira’ alle 10.30, in Sala La Nuvola, con l’incontro dal titolo ‘Leggere la Costituzione a Mosca. La battaglia di Olga Misik e la generazione Putin’ con la giovane attivista russa e Rosalba Castelletti. Alle 12 ‘Gli anni delle stragi. Le inchieste di oggi’ e’ l’appuntamento con Lirio Abbate, Emiliano Fittipaldi, Alessandro Gilioli, Bruno Manfellotto e Giovanni Tizian.

Dell”Irresistibile declino italiano’ si discutera’ nel corso della presentazione del libro ‘Declino’ (Luiss University Press) di Andrea Capussela, con l’autore, Gianni Cuperlo e Stefano Folli (Ore 16.30, Sala Polaris). Alle 17.30, in Sala Luna, Moni Ovadia e Massimo Brioschi saranno i protagonisti dell’incontro ‘L’autore e la voce’. Mazen Maarouf sara’ in Fiera insieme a Rossella Milone per raccontare il suo libro Barzellette per miliziani (Ore 17.30, Sala Elettra). Alle 18.30, in Sala Nettuno, presentazione del volume ‘Pio La Torre -Dirigente del Pci’.

Per quanto riguarda il programma professionale, alle 11.30 in Sala Aldus si terra’ la presentazione dell’indagine Aie 2019 sulle biblioteche scolastiche. Interverranno Lucia Azzolina (sottosegretario Miur), Paolo Conti, Ricardo Franco Levi e Giovanni Peresson. Di ‘Educazione alla lettura nei programmi scolastici europei’ si discutera’, alle 12.30 in Sala Aldus, con Paolo Conti, Eva Lample Marcos, Esther Lehmann e Agne’s Leone.