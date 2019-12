Roma – Sono stati oltre quindicimila gli studenti di tutta Italia che hanno gremito le sale e gli stand della 18esima edizione di ‘Piu’ libri piu’ liberi’, la fiera della piccola e media editoria, in programma fino a domenica alla Nuvola dell’Eur, a Roma. Molti di loro hanno potuto usufruire del buono omaggio di 10 euro messo a disposizione dalla Regione Lazio.

E proprio ai giovani, questa mattina, Romano Prodi ha rivolto un monito: “Ragazzi, unitevi: i grandi Paesi sono quelli che sanno ‘cantare’ in coro, cioe’ quelli in cui la volonta’ popolare va in un’unica direzione. Quindi abbiate coraggio e ‘cantate’ insieme”. Sala piena anche per l’incontro, in collaborazione con l’Ambasciata della Colombia, dal titolo ‘Economia arancione: un’opportunita’ infinita per vivere del tuo talento’ con Juan Diego Ortiz e Gloria Isabel Ramirez Rios.

Domani e domenica e’ concentrato il clou degli eventi, con la partecipazione di personaggi amati dal pubblico come Carlo Verdone, Francesco Totti, Paolo Virzi’, Zerocalcare.

Tra gli appuntamenti da non perdere domani, alle 11.30 Stefano Mancuso parlera’ della singolare idea di una Costituzione Europea Vegetale insieme a Walter Veltroni, nell’incontro ‘L’Europa delle piante’. Al Caffe’ Letterario, sempre alle 11.30, e’ in programma ‘L’Aquila. Un omaggio a dieci anni dal sisma’, un incontro speciale in ricordo del tragico terremoto del 2009. Ci saranno Donatella Di Pietrantonio e Lucia Mascino.

Alle 11.30, in Sala Luna, presentazione della prima edizione del Premio Mastercard Letteratura, dedicato ai migliori scrittori contemporanei ed esordienti. Intervengono Donatella Di Cesare, Filippo La Porta, Marco Lodoli, Dacia Maraini, Valeria Parrella, Sandra Petrignani e Antonio Spadaro. ‘L’esilarante teatro della crudelta’ di Yasmina Reza’ e’ il titolo dell’incontro, introdotto da Sabina Minardi, con la drammaturga Yasmina Reza e Caterina Bonvicini, mentre alle 13.30, in occasione dei cinquant’anni della casa editrice Sellerio, appuntamento con ‘Cinquanta in blu.

Storie’, presentazione delle antologie con Giosue’ Calaciura, Giorgio Fontana, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Francesco Recami, Gaetano Savatteri e Giampaolo Simi. Alle 16.30, in Sala La Nuvola, presentazione del libro di Gipi ‘Momenti straordinari con applausi finti’. Ci saranno l’autore e Francesco Artibani.

Alle 19, in Sala La Nuvola, diretta speciale di Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro. Con Marco Damilano, Francesca Schianchi e il resto della banda.

Per quanto riguarda il programma professionale, alle 10.30 in Sala Aldus, si svolgera’ l’incontro dal titolo ‘L’esperienza del nuovo per l’uomo e le macchine. La scrittura tra anticipazione e sorpresa’. Intervengono Vittorio Loreto (Sony CSL Paris e Universita’ degli Studi di Roma – La Sapienza), Alessandro Londei (Sony CSL Paris). Alle 15.30, invece, verranno presentati i dati 2019 su chi frequenta le biblioteche di pubblica lettura. Con alcune riflessioni sulla funzione di supporto che la biblioteca pubblica ha rispetto a quella scolastica e universitaria.