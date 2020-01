Poesia a Palazzo Merulana, sabato 11 e domenica 12 gennaio “L’Antologia di Spoon River”

Torna a Palazzo Merulana il fenomeno letterario del 2019: gli incontri, dedicati alla poesia, firmati da “La Setta dei Poeti Estinti” sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 ore 19.00, leggeremo L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Palazzo Merulana, Via Merulana 121, Roma

Tutti pazzi per la poesia. Ed il merito è de “La Setta dei Poeti estinti”, protagonista per tutto il 2019 di una serie di appuntamenti (tutti sold out) fortemente voluti da Palazzo Merulana.

Quello che è stato un vero fenomeno nel 2019 torna sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 a Palazzo Merulana con due serate dedicati all’immortale poesia dell’Antologia di Spot River, scritta da Edgar Lee Masters e fatta conoscere al pubblico italiano grazie a Cesare Pavese e Fernanda Pivano. È stata proprio Pivano, con le sue traduzioni, a influenzare Fabrizio De André per l’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo” del 1971, raccolta di nove tracce ispirate alle poesie dell’Antologia.

Insieme racconteremo la vicenda di questo libro, le sorti del suo autore e leggeremo alcune tra le più belle “storie” in versi tratte dall’opera. Le due serate saranno anche occasione per ricordare il grande cantautore genovese, a 21 anni dalla sua scomparsa, che cade proprio l’11 gennaio.

Letture:

– Mara Sabia (attrice e docente)

– Emilio Fabio Torsello (giornalista, fondatore del progetto letterario “La Setta dei Poeti Estinti”)

Le serate sono organizzate in collaborazione con il circolo letterario La Setta dei Poeti Estinti e la Galleria d’arte Medina.

Ad allietare la serata, una degustazione di vini e stuzzichini offerta da Parè e dalla cantina Mazziotti, promosso da Ricercatezze.

Sarà inoltre l’occasione per poter visitare la Collezione Cerasi, una straordinaria raccolta di opere del Novecento italiano, e la mostra dedicata all’artista belga Jan Fabre. The Rhythm of the Brain, un’indagine sul rapporto tra arte e scienza sotto la poliedrica visione dell’artista. La mostra vede esposte sculture inedite selezionate appositamente per lo spazio espositivo in dialogo con le opere della collezione Cerasi. Completano il focus sull’artista fiammingo lavori mai esposti in Italia oltre a disegni e al film performance realizzato da Jan Fabre insieme al neuroscienziato italiano Giacomo Rizzolatti.

Intero 15.00 €

Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti in attività)

Per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €

Il biglietto consente la visita alla Collezione Cerasi e alla mostra Jan Fabre. The Rhythm of the Brain, la partecipazione a una delle due serate di letture, alla degustazione di un calice di vino. La visita alla collezione e alla mostra è da effettuare prima dell’inizio delle letture.

Prenotazione consigliata al numero 0639967800 | online

info@palazzomerulana.it