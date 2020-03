Posticipata Casaidea 2020. La fiera di arredo e design si terrà dal 16 al 24 maggio a Roma

MOA Società Cooperativa, società organizzatrice di Casaidea, comunica che la 46° edizione di Casaidea alla Fiera di Roma, inizialmente programmata dal 21 al 29 marzo, viene posticipata dal 16 al 24 maggio 2020 a causa delle recenti situazioni che si sono determinate.

Il programma e le iniziative non subiranno sostanziali modifiche. Invitiamo il pubblico a restare in contatto via web e sui canali social di Casaidea.

Per maggiori informazioni: casaidea.com

Casaidea 2020

Dal 16 al 24 maggio

Fiera di Roma – Fiumicino Ingresso Est

Segreteria Tel. + 39 06-72900200/201

Da lunedì a venerdì: 15:00-20:00, ingresso gratuito

Sabato e domenica: 10:00-20:00, ingresso 10 euro