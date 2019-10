I PREMI DEL TRAILERS FILMFEST 2019 – Milano, 9/11 ottobre 2019 – XVII edizione

Sono stati assegnati i premi del Trailers FilmFest, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si è tenuto – a ingresso gratuito – per il quarto anno consecutivo a Milano dal 9 all’11 ottobre 2019 presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Università IULM Milano e Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, diretto da Stefania Bianchi.

I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, sono stati votati da una Giuria di qualità, composta da Maurizio Acerbi de Il Giornale, Federica Pierattelli della Universal Music Production, Sabrina Rappoli di Sky Tg24, Barbara Sorrentini di Radio Popolare e Valentina Valota del Settimanale F. La Giuria ha scelto, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World.

Miglior Trailer Italia

Sulla mia pelle

realizzato da Seba Morando – Agenzia Dude e Andrea Menandro

distribuito da NETFLIX

Miglior Trailer Europa

La favorita

distribuito da 20TH CENTURY FOX ITALIA

Miglior Trailer World

Bohemian rhapsody

distribuito da 20TH CENTURY FOX ITALIA

Il pubblico ha votato on line sul sito ufficiale del festival il Miglior Trailer Del Pubblico – assegnato da Hitmania Trailer

Resta con me

distribuito da LEONE FILM GROUP

Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare, che quest’anno ha visto in giuria Eleonora Cordaro, CEO Abra&Cadabra; Dimitri Cioffi, Producer Sky; Luciano De Simone, Marketing Filmauro ed Enrico Bufalini, Direttore Istituto Luce Cinecittà ha premiato:

Mist City, di Lorenzo Mannino

Premio al Film Rivelazione

Il Campione diretto da Leonardo D’Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia con Rai Cinema Distribuito da 01 Distribution

Miglior Poster della Stagione

L’uomo che comprò la luna

realizzato da Riccardo Fidenzi di Alter Adv

Miglior Booktrailer

Il tappeto realizzato da Antonella Barbera e Fabio Leone per il libro di Vincenzo Giuseppe Baldi

Tra le novità di questa edizione la comunicazione visual del festival realizzata in collaborazione con gli studenti del “Corso di specializzazione in Marketing, Comunicazione e Pubblicità” coordinato da Raffaele Massimo e Luigi Sardiello dello IED (Istituto Europeo di Design) di Roma. Tra le iniziative del festival il workshop: “ADV. Sviluppare la capacità creativa”, a cura di Riccardo Fidenzi della Alter Adv. Altro workshop del festival Realizzare un trailer, a cura di Daniele Cametti Aspri della Dvdomain – Digital Creative Movie & Image Factory, presso il campus di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Tra gli incontri, quello su Le strategie di lancio di un film, con Andrea Cuneo della 20Th Century Fox Italia e quello su Il trailer cinematografico. Dalla sala al cellulare, a cura di Davide Dellacasa, della Brad&K Production.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

TrailersFilmFest 2019 è prodotto da Seven, iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; con il patrocinio e con il sostegno della Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune Di Milano. Partner: Universal Production Music, Iltuobanner.It, Anteo Palazzo Del Cinema, Medusa Film, Brad&K Production, Alter Adv, Dvdomain – Cametti, Hit Mania Trailer, Studio Medica Estetica Allegra, L’Orto Pensile, Trulli Love. Media Partner: Screenweek, Acting News, Filmisnow, Cinematographe. Partner culturali: IULM – Università, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

