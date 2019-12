Premio Biblioteche di Roma, scelti finalisti 2019

Roma – Sono stati presentati oggi gli autori finalisti al Premio Biblioteche di Roma delle due sezioni in concorso: saggistica e narrativa. Il Comitato Scientifico del Premio, composto Gioacchino De Chirico (presidente) e da Giulia Caminito, Tommaso Giagni, Michela Monferrini, Maddalena Vianello, dopo aver proposto la rosa dei 12 nomi (6 per la narrativa e 6 per la saggistica), li ha presentati ai Circoli di lettura che li hanno letti e discussi: dodici appuntamenti durante i quali i circoli si sono confrontati con gli autori votando i finalisti: due per ogni sezione.

I finalisti per la narrativa sono Franco Faggiani con ‘Il guardiano della collina dei ciliegi’ (Fazi) e Viola Di Grado con ‘Fuoco al cielo’ (La nave di Teseo). I finalisti per la saggistica sono Michele Colucci con ‘Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni’ (Carocci) e Francesca Boninconti con ‘Senza Confini’ (Codice edizione). I vincitori delle due sezioni saranno proclamati il 18 dicembre al Teatro Palladium.