Premio Califano presso il Puf di Lando Fiorini: Marcello Arioli il più giovane dei partecipanti

Si chiama Marcello Arioli classe 96 ed è il più giovane cantautore romano a concorrere per il premio “Franco Califano” che si terrà nello storico locale “Il Puff” di Lando Fiorini nel rione Trastevere nella storica sede di Via Gigi Zanazzo 4, gestito ora dal figlio Francesco Fiorini creatore anche della “Fondazione Lando Fiorini Per La Romanità” che si rende protagonista di molte attività per il pubblico di ogni età.

Nella prima serata il 29 Gennaio Marcello Arioli canterà “Roma Senza Benzina” una sua canzone che descrive il tramontare negativo della città più bella del mondo.

L’album di canzoni romane di Marcello è uscito proprio in questi giorni su tutte le piattaforme di streaming musicale, il cantautore ha dichiarato di essere onorato poter concorrere a questo premio che è dedicato al suo artista preferito Franco Califano, per un ragazzo giovane è davvero un piacere e, ringraziare il Signor Francesco Fiorini e il Maestro Alberto Laurenti per la bellissima possibilità che gli stanno concedendo è il minimo che si possa fare.