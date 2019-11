Premio Creature 2019

Un premio al buon uso delle parole: il festival romano Creature 2019, che si svolgerà dal 22 novembre all’1 dicembre per le strade e le piazze del municipio VII di Roma e che è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019, bandisce 1000 euro per un progetto creativo o culturale legato al mondo della parola, della scrittura o della lettura.

Il bando, aperto fino al 28 novembre, si rivolge a realtà costituite o informali che risiedano nel Comune di Roma e che operino nel campo della creatività o della produzione culturale e usino la parola come strumento di ricerca, produzione culturale e coinvolgimento territoriale (ad esempio librerie, scuole di scrittura, gruppi di lettura, biblioteche, studi di grafica e illustrazione, case editrici, scuole e/o gruppi teatrali etc..).

Il premio di mille euro servirà come contributo per la realizzazione di un progetto inedito, come ad esempio una pubblicazione, un ciclo di incontri o workshop, l’organizzazione di una mostra. Il premio verrà assegnato durante l’evento finale che si svolgerà a Largo Pannonia il 24 novembre.

Tutte le realtà che risponderanno alla call saranno inserite nella Mappa della Creatività e saranno promosse attraverso i canali social di Open City Roma.

Inoltre, tra le candidature verranno selezionate 5 realtà creative che, assieme al vincitore, faranno parte del programma – sezione Factory e Produzione creativa – della IX Edizione di Open House Roma.

Vai al bando https://www.creaturefestival.it/premio.html