Presentata oggi a Roma la XVII edizione di Alice nella Città

Si svolgerà a Roma dal 17 al 27 ottobre 2019, nel quadro della Festa del Cinema, la XVII edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MIBACT, del Comune di Roma che anche quest’anno garantirà il trasporto scolastico dei bambini del secondo ciclo elementare, e grazie a TIMVISION Main e Cultural Partner e al contributo di BNL-BNP Paribas, PEGASO e COTRIL e la collaborazione della Roma Lazio Film Commission e di ARSIAL. Sky Cinema è media partner dell’edizione 2019 di Alice nella città.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenterà un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali. 12 le opere del Concorso Young Adult, 7 eventi speciali e 3 serie. Mentre il programma di Alice Panorama, raccoglie 12 film a cui si affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5 eventi speciali fuori concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in corto) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che come per la passata edizione metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari ecortometraggi di giovani promesse.

EVENTO DI PREAPERTURA

Il film di preapertura di Alice nella città è l’anteprima europea di MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE di Joachim Rønning distribuito dalla The Walt Disney Company Italia, interpretato da Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer che il 7 ottobre saranno a Roma non solo per accompagnare il film in una premiere che promette magie, ma saranno anche protagoniste di un incontro con gli studenti delle scuole di cinema. Un doppio appuntamento con due attrici straordinarie.

ALICE NELLA CITTÀ

sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma

dedicata alle giovani generazioni

XVII edizione 17│27 ottobre 2019

Auditorium Parco della Musica

Sala Alice TIMVISION

Sala Raffaella Fioretta

La preapertura con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer

MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE

di Joachim Rønning

12 film concorso Young Adult

2 Fuori Concorso

12 film Panorama Internazionale

17 film in Panorama Italia

6 eventi speciali | 3 serie

30 cortometraggi

5 Restauri con incontri con Autore

3 Masterclass legate agli omaggi