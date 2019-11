Progetto mobilita’ per Castel Romano Designer Outlet: navetta non-stop dalla fermata metro “Eur Palasport Castel Romano”

1 E 2 DICEMBRE TRASPORTO GRATUITO PER IL BLACK FRIDAY. RICERCA PROMETEIA: 213 MILIONI DI EURO ANNUI L’IMPATTO DEL CENTRO MCARTHURGLEN NEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE

Un nuovo progetto di mobilità a favore di cittadini romani e turisti. Viene presentato oggi a Castel Romano Designer Outlet il servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal 1° dicembre da e per la fermata della Metro di Eur Palasport, che dalla stessa data diventa Eur Palasport Castel Romano grazie alla partnership con Atac. Una navetta speciale, a cura del partner tecnico del progetto Cilia, partirà dalle 10.00 del mattino ogni ora sino alle 19.00 da Viale America 250, in prossimità del Bar Belvedere, e porterà in soli 15 minuti a Castel Romano Designer Outlet. L’ultima corsa partirà alle 19.30 dal Centro McArthurGlen. Il costo è di 5 euro a biglietto per andata e ritorno: il titolo di viaggio si potrà acquistare direttamente alla fermata dal personale dedicato oppure direttamente online. La navetta diventa così il mezzo ideale per chi utilizza abitualmente la Metro, magari muovendosi direttamente dall’ufficio, e per i moltissimi giovani non “motorizzati” che amano i brand più cool del Designer Outlet. I turisti in visita alla Capitale potranno aggiungere con facilità una tappa di shopping grandi firme alla propria giornata tra arte e cultura.

“Un progetto di mobilità a cui pensavamo da tempo, e che risponde concretamente alle esigenze dei nostri visitatori” – dichiara Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet – “siamo a tutti gli effetti nel Comune di Roma, ma sappiamo che muoversi nella Capitale non è sempre facile. Con questo nuovo servizio l’esperienza che offriamo ai nostri clienti diventa sempre più completa. Aspettiamo sempre più giovani nel nostro centro, che potranno venire in autonomia, e i moltissimi romani che non desiderano usare l’auto. Inoltre sappiamo che i turisti prediligono la Metro per i propri spostamenti. Dopo un test di sei mesi, saremo pronti a potenziare ulteriormente il servizio”.

In occasione del Black Friday che partirà da domani a Castel Romano Designer Outlet – l’anteprima dello shopping natalizio con riduzioni dal 30% al 70% sul prezzo outlet per oltre 100 brand – il 1 e 2 dicembre la navetta da Eur Palasport Castel Romano sarà gratuita ed il servizio potenziato.

IMPATTO ECONOMICO E TURISTICO DI CASTEL ROMANO SUL TERRITORIO

Castel Romano Designer Outlet ha presentato uno studio realizzato dalla società di ricerca e consulenza Prometeia su dati McArthurGlen e Istat, che analizza l’impatto economico e turistico del centro sul proprio territorio.

Pur inserito nel contesto di un’area a tradizionale vocazione turistica come quella di Roma Capitale, Castel Romano costituisce un attrattore di visitatori per il territorio di insediamento con 5 milioni di visitatori annui, di cui oltre 240mila provengono da fuori Italia. Il valore generato dal mercato turistico, è del 33% sul totale, di cui il 23% dai paesi Non EU (con Russia, Cina e Korea come prime 3 nazionalità) e il 10% dall’Europa.

L’impatto economico totale proveniente da lavoro diretto + indiretto + indotto, in termini di valore aggiunto di Castel Romano Designer Outlet nel sistema economico locale, è pari a circa 175 milioni di euro l’anno, per 1.647 unità di lavoro generate.

L’80% di chi lavora a Castel Romano Designer Outlet è assunto a tempo indeterminato e la quota rosa raggiunge il 70%. L’età della forza lavoro è composta da un 10% tra 18 e i 25 anni; un 45% tra i 26 e 35 anni; un 35% tra 36 e 51 anni e un 10% di over 52. Gli investimenti in formazione del personale negli ultimi 3 anni sono stati di oltre 100mila euro.

Il dato dell’impatto economico aumenta significativamente se inserito nel contesto del sistema economico regionale: 213 milioni di euro l’anno e 1.957 unità di lavoro.

Per ogni euro di valore aggiunto generato direttamente nel sistema economico locale se ne creano ulteriori 2,2 in altri settori e territori del Lazio (indice di diffusione 3,2).

Per ogni unità di lavoro sostenuta direttamente nel sistema economico locale esistono ulteriori 1,5 unità di lavoro impiegante in altri settori e territori del Lazio.

In termini di settori impattati, sia in termini di valore aggiunto sia di unità di lavoro impiegate sono i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso, i servizi immobiliari ed i servizi di trasporto.

Magia del Sale a Castel Romano Designer Outlet

Per la prima volta la “Magia del Sale” arriva al McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano, all’interno di Obicà Mozzarella Bar: oggi il Maître du Sel Paolo Santoro, de Il Circolo del Sale ha realizzato il Rito della Salatura dei finger food creati da Lorenzo Acerbi, Executive Chef Italia di Obicà.

Paolo Santoro ha selezionato cinque piatti del Menù Invernale Obicà, cinque tipologie di Sale e cinque tecniche di Salatura per un risultato sorprendente al palato a seconda della tipologia di sale utilizzato: un viaggio nel magico mondo del Sale, partendo dalla degustazione in purezza per poi passare alla degustazione degli abbinamenti ai 5 piatti.

Per tutto il mese di dicembre, Obicà Mozzarella Bar propone a tutti i Clienti di McArthurGlen uno dei cinque piatti realizzati durante l’evento: la classica Passata di Pomodoro Obicà nella nuova versione con il pregiato Sale di Trapani, ideata da Paolo Santoro.

Castel Romano Designer Outlet

Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orari: Tutti i giorni 10.00 – 20.00

Dal 29 novembre al 1 dicembre inclusi: 10.00 – 21.00