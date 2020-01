Il Programma di Gennaio di Touch The Wood

Touch The Wood è il nuovo punto di riferimento per la scena hip hop, rap e trap di Roma. Con i suoi appuntamenti settimanali al Goa Club, il party ospita il meglio della scena nazionale e internazionale.

17 GENNAIO

THE ITALIAN TRAP JOB: Alcune delle migliori crew italiane dell’hip hop riunite in un evento unico

Si riuniscono al Goa Club alcuni dei party più importanti per il rap e la trap in Italia. Un appuntamento unico con i resident deejay di Touch The Wood, Flexin di Bologna e Hotline 075 di Catania che musicheranno la serata con le hit del momento e perle uniche del genere. In consolle Marco G. & Mr. Kite, Dj Sartana, Zanzu aka Madj, Halfead.

24 GENNAIO

PAKY (live): La rivelazione di Rozzano live a Roma

Prosegue il programma invernale di Touch The Wood con i nuovi volti della scena hip hop nazionale e internazionale. Venerdì 24 gennaio è la volta di Paky una delle nuove grandi promesse del rap italiano.

Originario di Napoli ma residente a Milano, con i suoi singoli “Rozzi”, “Tuta Black” e “Non scherzare” ha ottenuto milioni di views sulle piattaforme streaming e l’attenzione degli addetti al settore a livello nazionale. È considerato da molti uno dei nuovi talenti più promettenti per questo 2020.

31 GENNAIO

070 Shake (live): La rapper statunitense per la sua prima data ufficiale in Italia

Il 31 gennaio fa tappa a Roma il tour europeo di 070 Shake per presentare il suo primo attesissimo album “Modus Vivendi”.

La giovane rapper originaria del New Jersey con origini latino-americane, dopo il sorprendente EP d’esordio “Glitter” e le collaborazioni con stelle come Kanye West, Nas, Pusha T e DJ Khaled, è considerata uno dei talenti più interessanti negli Stati Uniti di questo genere.

Un’artista con una poetica diretta e una sincerità disarmante, attraverso la quale non ha paura di affrontare temi come la depressione, l’omosessualità, o le difficoltà emotive di una giovane americana di seconda generazione.

070 Shake si distingue anche per la capacità di alternare parti rappate a linee cantate con un timbro di voce unico.

Ore 23:00

Biglietti: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.touchthewood.it

https://www.facebook.com/ touchthewood2007

https://www.instagram.com/ touchthewood/