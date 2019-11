Come proteggere il viso dopo le vacanze

Riprendono gli appuntamenti con il Professor Umberto Nardi presso la sede dell’Associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma. Giovedì 7 novembre, alle 18:30, il tema trattato riguarderà la parte più esposta del nostro corpo, il viso.

Al ritorno dalle vacanze la pelle si presenta provata anche a causa dell’esposizione ai raggi solari e all’eccessivo calore. Il ritorno in città con l’impatto violento ed immediato con lo smog ne peggiora l’aspetto, ma soprattutto l’equilibrio.

“Il nostro incontro – spiega il prof. Nardi – avrà lo scopo di illustrare il meccanismo biologico che si mette in moto in questi casi e di indicare i possibili interventi protettivi e riparativi. Si parlerà delle maschere naturali, spiegando a che cosa servono, come agiscono e quando utilizzarle.

“Ma non solo, saranno presi anche in considerazione gli atteggiamenti che la nostra mimesi organizza per manifestare il nostro stato d’animo, l’affidamento o la difesa nei confronti dell’ambiente ed in particolare del prossimo. La bellezza, l’armonia e la salute passano, inesorabilmente attraverso, le nostre emozioni. L’evento è gratuito.”